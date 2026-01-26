仙鶴藏針小籠包、焗釀帝王蟹腳上桌！玖尹「六手聯彈」聯名餐會登場

快訊

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鄺啟明主廚（中）與玖尹行政主廚李冠儀（右）、點心主廚李國聖師徒六手聯烹，推出「師承之味‧傳奇盛宴」聯名餐會。記者陳睿中／攝影
主打新派粵菜與精緻港點的時尚中餐廳「玖尹」，自1月27日至1月29日期間，邀請國際名廚鄺啟明客座，攜手玖尹行政主廚李冠儀、港點主廚李國聖，以六手聯彈的形式，推出期間限定「師承之味‧傳奇盛宴」，能夠一次享受到焗釀帝王蟹腳、陳皮蒜頭海瓜子響螺湯、鮑汁扣八小時乾式熟成古早雞等多款特色料理

鄺啟明師傅師承新派粵菜名廚梁子庚，擁有多間國際頂級五星酒店的經歷，也曾被紐約時報食評盛讚「穿越古今、悠遊穿梭中菜世界」，玖尹行政主廚李冠儀與港點主廚李國聖均為其得意門生。此次的聯名餐會，即是集結三人的經典粵菜底蘊，並融匯上海、泰國、新加坡、台灣與西餐元素的無界創意。

擔任開場的「點心三拼」中，「仙鶴藏針小籠包」以香港經典功夫菜「仙鶴神針」為靈感，將乳鴿及魚翅化為鮮美內餡，收攏小籠包中，迸發出濃郁鮮香；「羅氏蝦餃皇」以羅氏蝦（泰國蝦）製作蝦餃內餡，並於水晶皮中揉入海藻粉增添海味幽香，創造彈牙與層次並存的驚喜感。「粉肝燒賣皇」則從台灣黑白切的粉肝為出發，結合香港鮮豬潤燒賣概念，讓粉肝與燒賣形成充滿食趣的組合。

「焗釀帝王蟹腳」以帝王蟹腳取代傳統粵式焗釀蟹蓋的蟹殼，將手拆鮮甜蟹肉與洋蔥、上湯、自製蟹油爆炒，加入少許椰漿，最後撒上帕瑪森起司焗烤，整體飽滿味濃。將台灣的「蒜頭蛤蜊雞」與粵式「燉響螺」融合的「陳皮蒜頭海瓜子響螺湯」，選用海瓜子取代蛤蜊，並將雞肉與蒜頭煎香，熬製成濃白湯底，搭配陳皮的幽香與響螺的滋補，鮮甜暖胃。

「鮑汁扣八小時乾式熟成古早雞」將啫啫煲與乾式熟成技法結合，選用彰化古早雞，經八小時乾式熟成後再以醇厚鮑汁扣煮，濃香鮮嫩。除此之外，還有運用中西合併概念的「上湯藍紋起司焗龍蝦佐千層餅」，以及使用粵式柱侯醬、黑椒汁、紅酒醬調味的「日本和牛佐黑椒紅酒醬」，還有「沙茶黃魚麵」與「手作雞仔餅與生磨杏仁茶」等餐點同步登場。

此次「師承之味‧傳奇盛宴」餐會採期間限定，每套售價3,880元。業者透露，開放訂位後即快速銷售一空，未來也將視市場反應狀況，評估將聯名料理加入常態性菜單中。

陳皮蒜頭海瓜子響螺湯。圖／玖尹中餐廳提供
點心三拼（仙鶴藏針小籠包、羅氏蝦餃皇、粉肝燒賣皇）。圖／玖尹中餐廳提供
上湯藍紋起司焗龍蝦佐千層餅。圖／玖尹中餐廳提供
焗釀帝王蟹腳。圖／玖尹中餐廳提供
沙茶黃魚麵。圖／玖尹中餐廳提供
鮑汁扣八小時乾式熟成古早雞。圖／玖尹中餐廳提供
日本和牛佐黑椒紅酒醬。圖／玖尹中餐廳提供
