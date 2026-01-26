去年觀光逆差破7000億 出國人數逾1894萬人次創新高

國人出國旅遊熱度不減，2025年國人出國人次高達1894萬4436人次，但同期來台旅客僅857萬4547人次，等於去年觀光逆差達1036萬9889人次、近7010億元，出國人次及觀光逆差均創新高。其中，日本除為國人最愛前往的國家，前往中國大陸人次也增加，躍居第二大出國目的地。

根據交通部觀光署最新統計，2025年來台觀光客達857萬4547人次，相比2024年785萬7686人次，成長9.12％；國人出國人次則高達1894萬4436人次，相比2024年1684萬9683人次，成長12.43％。

若以觀光署2024年調查，來台旅客平均每人每趟支出為1276美元，並以全年平均匯率32.1元來計算，初估2025年全年觀光收入為3512億1001萬5301元；而國人平均出國一趟會支出5萬5541元，推算去年全台出國旅客花費高達為1兆521億9291萬9876元。也就是說，2025年觀光逆差達1036萬9889人次、7009億8290萬4574元。

根據統計資料，2025年來台旅客達857萬4,547人次，年增約9%，推算平均每人每趟消費1276美元，再乘以平均匯率32.1，總金額約3512億。來台國際客依序排名為日本達148.3萬人次；其次為港澳131萬人次；第三名為韓國101.6萬人次。另外，美國71.5萬人次、大陸63.7萬人次、菲律賓62.7萬人次。

針對2025年出入境人次差距，觀光署說明，主要是受到匯率吸引、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬吸引等影響，導致日本、大陸、港澳等市場差距逐步擴大。另外，我國觀光市場自1990年均為出境大於入境，國人出境對於國籍航空、旅遊、保險及零售產業均有受惠。

為因應全球經濟情勢變動，觀光署表示，已積極規畫推動「觀光雙輪驅動方案」，盼能擴大國旅及國際旅客來台觀光市場。

其中，在國際引客方面，規畫「強化國際觀光動能方案」，以「國際旅客重遊加碼（visit Taiwan one more time）」、「國際旅客會展順道旅遊加碼」、「國際旅客獎勵旅遊加碼」及「國際標竿型演唱會支持方案」等4項。

觀光署表示，盼上述政策能吸引國際旅客來台重遊、參加會展、獎勵旅遊或演唱會等，借重其消費力，鼓勵延長停留、深入探索台灣，並透過大型活動帶動觀光外匯與產業鏈發展，提升台灣國際市場能見度與競爭力。