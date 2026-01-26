快訊

煙波新湖濱莫內饗宴春節頂級海味齊上桌 搶攻6天春節餐飲商機

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
2026煙波集團新竹湖濱館莫內饗宴春節Buffet端出御品鮑魚、琥珀蟹皇、栗香蟹與椒香小龍蝦。業者／提供
2026煙波集團新竹湖濱館莫內饗宴春節Buffet端出御品鮑魚、琥珀蟹皇、栗香蟹與椒香小龍蝦。業者／提供

有「新竹最難訂位Buffet」稱譽的煙波國際觀光集團旗下新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 莫內饗宴」Buffet，自農曆春節假期首日起至大年初五連續開席，搶攻6天連假餐飲商機，餐價自1,980元+10%起，即日起開放預訂。

煙波飯店表示，餐檯規模全面升級，年節首日隆重獻上整隻烤乳豬，並於2月16日至2月21日春節期間，供應鮑魚、小龍蝦、扇蝦與龍膽石斑等頂級海陸珍饌吃到飽，將五星級飯店等級的團圓盛宴推升至市場少見高度，力拚成為年節餐飲首選。詳情請洽官網 hsinchu.lakeshore.com.tw，莫內饗宴電話訂位專線：03-5203188 #5130。

頂規海陸陣容 預訂一位難求

煙波集團指出，春節是一年當中國人最願意犒賞自己、宴請親友的時刻，而近年因家庭備餐負擔升高，加上消費者對精緻飲食重視提升，高端Buffet反成餐飲戰場新主力。今年莫內饗宴春節菜單全面升級，祭出九道春節限定料理，強打「頂級海味」、「年味寓意」與「現場氣派」，從視覺、味覺到年節儀式感一次到位。

其中最吸睛的福祿大三元，嚴選整顆鮑魚、扇蝦與龍膽石斑清肉入菜，象徵富貴團圓；另年年有魚則選用藍瓜石斑清蒸上桌，魚肉細緻鮮甜，寓意年年有餘、吉祥如意。

高端宴席進駐自助餐檯 菜色規格破表

特別值得關注的是，莫內饗宴更將高端宴席規格直接搬上Buffet餐檯，加碼四道限定海味：包括肥美彈牙的御品鮑魚、蟹黃濃郁的琥珀蟹皇、油脂豐富的栗香蟹與香氣十足的椒香小龍蝦，均為市面上自助餐少見配置。飯店強調，這些食材均為現流處理、每日限量供應，僅春節期間提供。　

百道料理橫跨全年齡層 滿足聚餐多樣需求

除了限定菜色，莫內饗宴春節期間同步維持每日百道料理供應，涵蓋冷盤、熱食、現切、甜點全餐檯系統，滿足不同年齡層與飲食偏好族群，從長輩喜愛的中式功夫菜、到孩子們最愛的甜點巧思，打造真正三代同堂都滿意的春節餐飲場域。

煙波集團提醒，每年春節訂位高峰期從12月中旬即湧現，尤其除夕與初一午晚餐期最受歡迎，向來一位難求，消費者宜即早規劃、提前預訂，以免向隅。

2026莫內饗宴春節限定福祿大三元與年年有魚，寓意團圓好兆頭。業者／提供
煙波國際觀光集團新竹湖濱館推出「2026駿馬迎春 莫內饗宴」春節九大珍饌。業者／提供
「2026駿馬迎春 莫內饗宴」春節Buffet登場，搶攻年節餐飲商機。業者／提供
春節 自助餐廳 連假 吃到飽 龍膽石斑 飯店

