26春夏巴黎男裝周／CELINE經典中暗藏鋒芒 讓經典穿出當代鬆弛感
CELINE在巴黎男裝周期間於薇薇安街16號品牌總部透過靜態展發表2026秋冬男裝系列，重塑男裝的經典廓形與日常著裝語彙：西裝、大衣、針織與牛仔等熟悉單品，在Michael Rider的發想下轉化為更貼近當代生活節奏的衣櫥。服裝多以掛架陳列，弱化伸展台的戲劇性，讓觀者得以近距離感受剪裁、面料與細節的變化，也呼應Rider「衣櫥即目的地」的理念。
自去年7月正式接掌CELINE創意總監以來，Michael Rider並未急於推翻既有框架，而是選擇從服裝的基礎出發，為品牌注入當下時代的能量。他強調服裝應回應人們真實的生活姿態與審美渴望，而非流於表面的造型表現；在他看來，風格是一種內在氣質的延伸。
這樣的理念，具體呈現在此系列對比例與結構的精準拿捏：刻意將腰線微幅上提的結果，使整體輪廓更為俐落；外套的袖線保留不對稱摺痕、包包隨意地綁在皮革大衣上、針織衫與襯衫不看似輕鬆地擺放在褲頭上，為正式單品注入一絲不經意的隨性。看似被裁斷的絲質領帶、箱型西裝外套上的金色鈕扣、以及隨意被綁在腰帶裡側的領帶，細節中都是對經典元素的重新校準。
過往標誌性的尖頭古巴跟靴與平底運動鞋、樂福鞋與繫帶芭蕾平底鞋，讓正式與休閒之間的界線更加模糊，也使風格表現更為自然。無論日裝、晚裝或其他時刻，系列設計透過比例、細節與材質的細膩調整，使熟悉的輪廓呈現出一種低調而堅定的風格態度：經典不必高聲宣示，也能擲地有聲，並在時間推移中，逐漸顯現其真正的力量。
