快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

聽新聞
0:00 / 0:00

26春夏巴黎男裝周／CELINE經典中暗藏鋒芒 讓經典穿出當代鬆弛感

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
把丹寧外套當作內搭襯衫。圖／CELINE提供
把丹寧外套當作內搭襯衫。圖／CELINE提供

CELINE在巴黎男裝周期間於薇薇安街16號品牌總部透過靜態展發表2026秋冬男裝系列，重塑男裝的經典廓形與日常著裝語彙：西裝、大衣、針織與牛仔等熟悉單品，在Michael Rider的發想下轉化為更貼近當代生活節奏的衣櫥。服裝多以掛架陳列，弱化伸展台的戲劇性，讓觀者得以近距離感受剪裁、面料與細節的變化，也呼應Rider「衣櫥即目的地」的理念。

自去年7月正式接掌CELINE創意總監以來，Michael Rider並未急於推翻既有框架，而是選擇從服裝的基礎出發，為品牌注入當下時代的能量。他強調服裝應回應人們真實的生活姿態與審美渴望，而非流於表面的造型表現；在他看來，風格是一種內在氣質的延伸。

這樣的理念，具體呈現在此系列對比例與結構的精準拿捏：刻意將腰線微幅上提的結果，使整體輪廓更為俐落；外套的袖線保留不對稱摺痕、包包隨意地綁在皮革大衣上、針織衫與襯衫不看似輕鬆地擺放在褲頭上，為正式單品注入一絲不經意的隨性。看似被裁斷的絲質領帶、箱型西裝外套上的金色鈕扣、以及隨意被綁在腰帶裡側的領帶，細節中都是對經典元素的重新校準。

過往標誌性的尖頭古巴跟靴與平底運動鞋、樂福鞋與繫帶芭蕾平底鞋，讓正式與休閒之間的界線更加模糊，也使風格表現更為自然。無論日裝、晚裝或其他時刻，系列設計透過比例、細節與材質的細膩調整，使熟悉的輪廓呈現出一種低調而堅定的風格態度：經典不必高聲宣示，也能擲地有聲，並在時間推移中，逐漸顯現其真正的力量。

領帶的下緣彷彿被忽然裁短。圖／CELINE提供
領帶的下緣彷彿被忽然裁短。圖／CELINE提供
常過於腰部的領帶被隨性地收進腰帶裡面。圖／CELINE提供
常過於腰部的領帶被隨性地收進腰帶裡面。圖／CELINE提供
CELINE 2026秋冬男裝系列鞋履介於正式與休閒之間。圖／CELINE提供
CELINE 2026秋冬男裝系列鞋履介於正式與休閒之間。圖／CELINE提供
外套隨意綁在腰間。圖／CELINE提供
外套隨意綁在腰間。圖／CELINE提供
手拿包被綁帶隨興地綁在皮革風衣上。圖／CELINE提供
手拿包被綁帶隨興地綁在皮革風衣上。圖／CELINE提供
柔軟而實用的大型托特包，採用圓潤的輪廓。圖／CELINE提供
柔軟而實用的大型托特包，採用圓潤的輪廓。圖／CELINE提供

服裝 外套 西裝

延伸閱讀

一票人冬天遊日本就頭痛 過來人曝原因：不要穿發熱衣

亮點在帽子？楊冪貓耳針織帽加持，黑系穿搭瞬間變「可愛又減齡」

劉詩詩帥又美！ CELINE新春形象把馬年的念想和期許綁在許願樹上

你知道羽絨外套的正確穿法嗎？裡面穿錯小心保暖效果大打折

相關新聞

26春夏巴黎男裝周／CELINE經典中暗藏鋒芒 讓經典穿出當代鬆弛感

CELINE在巴黎男裝周期間於薇薇安街16號品牌總部透過靜態展發表2026秋冬男裝系列，重塑男裝的經典廓形與日常著裝語彙...

煙波新湖濱莫內饗宴春節頂級海味齊上桌 搶攻6天春節餐飲商機

有「新竹最難訂位Buffet」稱譽的煙波國際觀光集團旗下新竹湖濱館莫內饗宴自助餐廳，推出春節限定企劃「2026駿馬迎春 ...

UNIQLO首度攜手BABYMONSTER！UT聯名T恤2月2日開賣

UNIQLO首度與K-POP女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，T恤設計以BABY...

龜記×Labubu聯名！18cm限量公仔、潮帽、吊飾加購帶回家 滿額送貼紙

連鎖手搖飲「龜記」本季攜手超人氣潮玩 IP「Labubu」，自2月起推出全台獨家聯名企劃，以Labubu的奇幻世界觀為靈...

霍諾德攻頂101穿的「招牌紅T恤」The North Face巔峰系列詢問爆量

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），曾在2017年完成徒手攀登900公尺高美國優勝美地公園酋長岩...

26秋冬巴黎男裝周／Véronique Nichanian告別愛馬仕 37年劃完美句點

2026年1月24日的巴黎冬夜，愛馬仕（Hermès）2026冬季男裝系列在曾為巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。