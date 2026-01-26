快訊

UNIQLO首度攜手BABYMONSTER！UT聯名T恤2月2日開賣

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
UNIQLO首度與韓國女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，2月2日上市。圖／UNIQLO提供
UNIQLO首度與韓國女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，2月2日上市。圖／UNIQLO提供

UNIQLO首度與K-POP女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，T恤設計以BABYMONSTER的代表歌曲 〈BATTER UP〉為靈感，將於2月2日正式上市。

BABYMONSTER UT系列，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質，系列包含圓領與V領款式，共6種款式，每件售價490元。

2月2日正式上市，凡單筆消費包含至少一件BABYMONSTER UT印花T恤系列商品，於消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER成員小卡一組」。

店舖購買小卡恕不累贈，單筆消費限獲贈一組(限憑當日消費單據兌換)，每人每日最多限獲贈一組。各店每日贈品不限量，送完為止。網路商店按宅配配送及超商取貨的訂單成立順序隨貨贈送，單筆消費限獲贈一組，每帳號每日最多限獲得一組。

UNIQLO 售價 網路

