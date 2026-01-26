聽新聞
UNIQLO首度攜手BABYMONSTER！UT聯名T恤2月2日開賣
UNIQLO首度與K-POP女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，T恤設計以BABYMONSTER的代表歌曲 〈BATTER UP〉為靈感，將於2月2日正式上市。
BABYMONSTER UT系列，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質，系列包含圓領與V領款式，共6種款式，每件售價490元。
2月2日正式上市，凡單筆消費包含至少一件BABYMONSTER UT印花T恤系列商品，於消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER成員小卡一組」。
店舖購買小卡恕不累贈，單筆消費限獲贈一組(限憑當日消費單據兌換)，每人每日最多限獲贈一組。各店每日贈品不限量，送完為止。網路商店按宅配配送及超商取貨的訂單成立順序隨貨贈送，單筆消費限獲贈一組，每帳號每日最多限獲得一組。
