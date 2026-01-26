UNIQLO首度攜手BABYMONSTER！UT聯名T恤2月2日開賣

UNIQLO首度與K-POP女團「BABYMONSTER 」合作推出BABYMONSTER UT系列，T恤設計以BABYMONSTER的代表歌曲 〈BATTER UP〉為靈感，將於2月2日正式上市。

BABYMONSTER UT系列，特別開發稍寬版型、具有透膚感的布料材質，系列包含圓領與V領款式，共6種款式，每件售價490元。

2月2日正式上市，凡單筆消費包含至少一件BABYMONSTER UT印花T恤系列商品，於消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER成員小卡一組」。