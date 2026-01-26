龜記×Labubu聯名！18cm限量公仔、潮帽、吊飾加購帶回家 滿額送貼紙
連鎖手搖飲「龜記」本季攜手超人氣潮玩 IP「Labubu」，自2月起推出全台獨家聯名企劃，以Labubu的奇幻世界觀為靈感，融入日常茶飲體驗，打造限定杯身、收藏級公仔、迷你吊飾等多款獨家限定週邊，讓粉絲將Labubu帶回家。
本次聯名活動同步規劃「線上抽獎」與「門市加購」兩種參與方式，串聯線上與線下消費場景。針對線上活動，消費者凡於2月2日至4月13日期間，透過龜記線上點餐系統消費滿200元，即可獲得抽獎點數1點，憑點數參與抽獎活動，立即就有機會抽中聯名週邊加購資格，加價880～3,000元，即可獲得指定聯名產品。產品包括「Labubu Guiji Ver. 18cm公仔」（加價 $3,000）、「MiniLabubu Guiji Ver. 10cm公仔」（加價1,000元）、「Labubu Guiji 水洗刺繡潮流帽」（加價 880元）、「Super mini Labubu Guiji Ver.公仔吊飾」（加價149元）
其中「Labubu Guiji Ver. 18cm公仔」由Labubu抱著透明龜殼，龜殼內部以幻彩鐳射質地呈現茶湯光澤，將龜記標誌性的琥珀茶色，封存成一座隨身攜帶的奇幻宇宙。另款「Mini Labubu Guiji Ver. 10cm公仔」則是以溫潤茶湯漸變色呈現角色細節，適合擺在辦公桌、床頭或收藏櫃。「Super mini Labubu Guiji Ver.公仔吊飾」採獨家設計的漸層款，迷你造型可掛在包包或鑰匙圈上。
針對實體門市端，則推出限量加購活動，消費者於門市消費單筆達200元，即可免費獲得「Labubu Guiji 限量聯名貼紙」，亦可加價880元，加購「Labubu Guiji 水洗刺繡潮流帽」，均採限量供應。活動期間，龜記也推出Labubu Guiji獨家設計杯身／杯膜，工作人員也將換上獨間專屬圍裙，讓民眾更能沈浸在LABUBU的世界之中。（不參與線上抽獎活動之門市：信義A11店、板橋環球店、大巨蛋店、統一時代百貨店、北車站前店、臺大醫院店、南港中信店、新竹sogo店、汐止遠雄店、台北101店。不參與線上抽獎與線下加價購及免費贈活動之門市：桃園機場店、台南台積電店、楠梓台積電店。）
