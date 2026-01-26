快訊

霍諾德攻頂101穿的「招牌紅T恤」The North Face巔峰系列詢問爆量

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Alex Honnold是The North Face的簽約運動員，他徒手攀登台北101時上衣下身都是穿The North Face「Summit Series巔峰系列」服飾。圖／摘自IG：The North Face
Alex Honnold是The North Face的簽約運動員，他徒手攀登台北101時上衣下身都是穿The North Face「Summit Series巔峰系列」服飾。圖／摘自IG：The North Face

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），曾在2017年完成徒手攀登900公尺高美國優勝美地公園酋長岩（El Capitan），是首位也是唯一一位，昨天上午他穿著招牌紅色短袖T-Shirt在Netflix全球直播下，同樣以Free Solo方式，僅費時91分鐘就站上508公尺的台北101最高點，艾力克斯攀爬過程中可說是全程從從容容，他更用「pretty chill」來形容這次101的挑戰。身為The North Face簽約運動員的他，甚至昨天傍晚還出席品牌在101專櫃的分享會活動，驚人的體力讓民眾驚訝說「誰能看得出來他上午才爬上101」。

也因為Alex Honnold在無防護裝備下卻游刃有餘的成功挑戰101，也讓網友產生不少有趣對話，像是Netflix小編形容「Alex爬上101的速度比我趕上班還快」；網友也紛紛舉例「我在家掃地、洗衣服花的時間都比他爬上101的時間多」、「我爬十樓都比他累」、「假日排隊等鼎泰豐比Alex爬101還久」、「一個半小時Alex可以爬完101，我作業還沒寫完」等各種趣味比喻。

從Alex Honnold在不同攀岩影片來看，都可看見他穿著The North Face的T恤，不難猜出兩者的合作關係，他正是The North Face的簽約運動員。而他徒手攀登台北101時上衣下身都是穿The North Face「Summit Series巔峰系列」服飾，也馬上變成品牌詢問度最高的款式。

昨天傍晚他與另一位攀岩好手，同時也是Netflix直播邀請的來賓、同樣是The North Face簽約運動員的Emily Harrington一起現身分享會。在The North Face SUMMIT Series巔峰系列二十五周年的影片中，Alex分享自己挑戰酋長岩的心境和認識攀登好手Emily Harrington的契機，在影片結尾他談到：「無論你多擅長攀岩，優勝美地總有一些對你來說太困難的東西。」

Alex也在台北101 The North Face店上活動，現場也體驗用毛筆寫春聯，一幅「策馬登峰」寓意持續探索挑戰巔峰。

完成徒手攀登101的紀錄後，Alex Honnold當天傍晚緊接參加台北101 The North Face店上活動。圖／The North Face提供
完成徒手攀登101的紀錄後，Alex Honnold當天傍晚緊接參加台北101 The North Face店上活動。圖／The North Face提供
Alex Honnold揮毫寫下「策馬登峰」春聯，寓意持續探索挑戰巔峰。圖／The North Face提供
Alex Honnold揮毫寫下「策馬登峰」春聯，寓意持續探索挑戰巔峰。圖／The North Face提供
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）僅費時91分鐘即完成徒手攀登台北101，留下開心自拍照片。圖／摘自IG：Netflix
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）僅費時91分鐘即完成徒手攀登台北101，留下開心自拍照片。圖／摘自IG：Netflix

