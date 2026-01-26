過年加寒假效應 旅遊業者：平均團費漲5%到8%
五福旅遊總經理王哲彥說，今年預估旅遊趨勢仍是Mini Tour的小包團，此部分人數可望持續成長，至於旅遊團費，整體來說受到過年加上寒假較長效應影響，平均團費上漲5%到8%。
根據交通部觀光署統計，去年1月到11月出國人次為1738萬239人次。五福旅遊總經理王哲彥今天向媒體表示，預估今年出國人次將高達1900萬人次，因此仍看好未來旅遊市場發展。
王哲彥提到，五福旅遊去年累計營收新台幣87.6億元，年增15.8%，創歷年最高紀錄，2026年力拚全年營收100億元、每股盈餘（EPS）10元，今年將朝向會員深耕、體驗升級及內容經營3大方向著手。
王哲彥表示，預計今年旅遊趨勢上，在Mini Tour小包團上將更受消費者青睞，因為Mini Tour小包團有自由行的便利性，又有導遊協助安排，將是今年的旅遊發展趨勢。
王哲彥指出，目前訂單能見度大概已到7月，若與去年同期相比，是稍有成長，以今年首季來看整體團費上漲5%到8%，而台灣旅客最愛的日本，雖然是持平或略降，但主要是旅行社讓利為主。
在旅遊天數上，王哲彥表示，過去常見4到5天行程，現在已拓展至6到8天，旅客開始偏好長天數旅行。另外，郵輪未來預估還有成長空間。
另外，可樂旅遊表示，台灣旅客對「主題式旅遊」需求明顯增長，療癒、運動、深度成為3大關鍵趨勢，旅遊不再只是純粹玩樂，而是一場為自己打造的風格旅程。
