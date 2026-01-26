豐原糕餅手作嘉年華 優質店家年前大集合推3大好康

「2026豐原糕餅手作嘉年華」1月31日下午1時至晚上7時在豐原博愛街登場，台中市政府經濟發展局上午特別舉辦記者會公布三大優惠好康，並加碼推出限量300名免費的糕餅手作DIY體驗機會，邀請民眾把握年前採買時機，來豐原一次買齊伴手禮、體驗糕餅文化魅力。

經發局副局長林敏棋說，台中享有「糕餅之都」美譽，而豐原正是糕餅文化的重要發源地，百年老店齊聚、底蘊深厚。市府自2023年以「糕餅發源地、體驗糕餅樂趣」為主題推動系列活動。今年特別邀請象徵一甲子傳承精神的小林煎餅、開創派點風潮的薔薇派，以及強調職人精神的柳川屋手作烘培，共同帶領民眾深入體驗台中糕餅文化的多元樣貌與傳承價值。

經發局說，活動當天下午1時至晚上7時，現場規畫多項人氣活動，包括「500元就能買到600元消費券」、消費滿500元即可獲得限量鑰匙圈並參加摸彩，獎項包含廚餘機、液晶電視等。消費累積滿3千元，還可兌換限量活動紀念品。最受期待的糕餅手作DIY體驗，限量300名，分6梯次進行、每梯次50人，將於各梯次體驗前30分鐘在服務台發放號碼牌，每人限領1張，發完為止，邀請民眾親手從揉製、成形到烘烤，完整感受糕餅職人的製作樂趣。