影／一盅就要4888元！南投年菜狂銷賣破5萬套 業者樂做公益

農曆新年將至，南投縣政府精選10家餐廳及4家伴手禮店家，透過行銷年菜推廣在地農特產，其中涵碧樓湖光閩菜佛跳牆一盅要4888元，單價最高；縣府表示，全縣年菜賣破5萬套，商機夯更要做公益，捐贈50套公益年菜給食物銀行。

南投縣政府今串連小春餐飲集團、牛相觸庭園餐廳、南島婚宴會館、客香御餐坊、家味香客家廚房、涵碧樓大飯店、字村珍饈會館、饗富國際有限公司、台一生態休閒農場、明園餐廳等10家餐廳舉辦「南投地方特色年菜暨伴手禮推廣會」。

副縣長王瑞德表示，南投是農業重鎮，物產豐富，今年精選10家餐廳及相關業者參與，透過行銷年菜料理推廣在地農特產，更因隨時代轉變，民眾過年訂餐廳或外帶年菜成主流，年菜商機夯，目前縣內年菜訂購量突破5萬套創歷年新高。

伴手禮方面同樣亮眼吸睛，赤腳精靈、日月潭東峰紅茶莊園、本草自然生技有限公司、烏牛欄手作巧克力等4家業者，推出新春限定優惠組合，展現南投茶香、巧克力精緻工藝與自然養生精華，民眾可至業者官網或「品味南投」專賣店選購。

而在今天南投年菜推廣會現場，各家餐廳業者如實呈現一整套的年菜料理，道道色香味俱全，讓人不由得食指大動，其中以涵碧樓的湖光閩菜佛跳牆一盅要4888元，單價最高，涵碧樓表示，食材選用高檔干貝、花膠、刺參等煨煮，真材實料。