26秋冬巴黎男裝周／Véronique Nichanian告別愛馬仕 37年劃完美句點

2026年1月24日的巴黎冬夜，愛馬仕（Hermès）2026冬季男裝系列在曾為巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais Brongniart）發表，這也是執掌愛馬仕男裝長達37年的藝術總監Véronique Nichanian的告別之作。自1988年上任以來，妮夏尼安不僅定義了愛馬仕的男性世界，更在動輒換人追求新鮮感的時尚產業中，以驚人的任期穩定性成為罕見的存在；在流行汰換益發加速的當下，更激起許多的感懷。

這場名為「為一生而生的一季」（A Season Made for a Lifetime）的系列共59套造型中，Véronique Nichanian特別穿插了 10 件來自過去典藏的經典設計，證明她所堅持的「服裝是為了陪伴一生」的理念，展現出即使跨越了三十多年，其設計依然能與當季新作完美融合，不顯突兀。事實上，這正是她的設計在愛馬仕之所以屹立不搖的原因：服裝必須易於穿著、選材極致考究、注重功能性細節，且絕不標榜顯眼的商標。

大秀以一件光華流暢的黑色小牛皮大衣揭開序幕，搭配泥炭色緊密棉質府綢襯衫，展現了愛馬仕經典的低調奢華：不喧賓奪主，卻能透過細節與材質的精緻度贏得所有目光。皮革成為主角，出現在襯衫、整套西裝甚至連身衣上，特別是一套卡其色鏡面鱷魚皮單排扣西裝，配上黑色細緻絲綢高領套衫，成為當晚最具張力的一套設計，體現了愛馬仕對於皮革材質謹慎又低調的自信。

Véronique Nichanian也延續向來結合傳統面料與創新科技的手法，例如將羊剪絨（Shearling）搭配Toilovent科技織物，或將鹿皮處理得如織物般輕盈流暢，別緻的格紋毛衣則是以羊絨與薄羊皮條編織而成。Véronique Nichanian將服裝中專為穿著者打造、不為人知的細節稱為「自私的細節」（Selfish details），例如精密的馬具縫線（Étrivière stitching）、雙層小羊皮翻領，或是印在輕質小牛皮襯衫內裡的 Brides de gala 經典圖案。系列以深沉內斂的泥炭色、焦灰色、墨藍色構成主要色調，間或跳出一抹令人驚喜的橘色或孜然色，賦予整體視覺溫暖明亮的基調。

當秀場接近尾聲，秀場上的巨型螢幕開始播放71歲的Véronique Nichanian過去38年間的謝幕影像。在時尚界追求話題與社群媒體熱度的當下，這位始終專注於務實設計、不追求噱頭的設計師，在全場長達五分鐘的起立鼓掌中繞場一周致謝，宣告一個時代的結束。據外媒報導，她將於休息半年後轉任愛馬仕男裝皮革與絲綢部門的藝術總監；而男裝設計總監一職將於36歲的英國設計師格Grace Wales Bonner接任。