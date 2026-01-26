快訊

台股續揚再創高、上漲103點收32,064點 台積電創高後翻黑跌15元

all in年假+二千元現金買彩券 台北40歲陽光單身漢抱回6.9億元頭獎

經典賽／日本隊公布第三波名單確定有山本由伸 將對中華隊先發？

26秋冬巴黎男裝周／Véronique Nichanian告別愛馬仕 37年劃完美句點

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
鮮明的落日色為本季男裝注入活潑溫暖的氣息。圖／愛馬仕提供
鮮明的落日色為本季男裝注入活潑溫暖的氣息。圖／愛馬仕提供

2026年1月24日的巴黎冬夜，愛馬仕（Hermès）2026冬季男裝系列在曾為巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais Brongniart）發表，這也是執掌愛馬仕男裝長達37年的藝術總監Véronique Nichanian的告別之作。自1988年上任以來，妮夏尼安不僅定義了愛馬仕的男性世界，更在動輒換人追求新鮮感的時尚產業中，以驚人的任期穩定性成為罕見的存在；在流行汰換益發加速的當下，更激起許多的感懷。

這場名為「為一生而生的一季」（A Season Made for a Lifetime）的系列共59套造型中，Véronique Nichanian特別穿插了 10 件來自過去典藏的經典設計，證明她所堅持的「服裝是為了陪伴一生」的理念，展現出即使跨越了三十多年，其設計依然能與當季新作完美融合，不顯突兀。事實上，這正是她的設計在愛馬仕之所以屹立不搖的原因：服裝必須易於穿著、選材極致考究、注重功能性細節，且絕不標榜顯眼的商標。

大秀以一件光華流暢的黑色小牛皮大衣揭開序幕，搭配泥炭色緊密棉質府綢襯衫，展現了愛馬仕經典的低調奢華：不喧賓奪主，卻能透過細節與材質的精緻度贏得所有目光。皮革成為主角，出現在襯衫、整套西裝甚至連身衣上，特別是一套卡其色鏡面鱷魚皮單排扣西裝，配上黑色細緻絲綢高領套衫，成為當晚最具張力的一套設計，體現了愛馬仕對於皮革材質謹慎又低調的自信。

Véronique Nichanian也延續向來結合傳統面料與創新科技的手法，例如將羊剪絨（Shearling）搭配Toilovent科技織物，或將鹿皮處理得如織物般輕盈流暢，別緻的格紋毛衣則是以羊絨與薄羊皮條編織而成。Véronique Nichanian將服裝中專為穿著者打造、不為人知的細節稱為「自私的細節」（Selfish details），例如精密的馬具縫線（Étrivière stitching）、雙層小羊皮翻領，或是印在輕質小牛皮襯衫內裡的 Brides de gala 經典圖案。系列以深沉內斂的泥炭色、焦灰色、墨藍色構成主要色調，間或跳出一抹令人驚喜的橘色或孜然色，賦予整體視覺溫暖明亮的基調。

當秀場接近尾聲，秀場上的巨型螢幕開始播放71歲的Véronique Nichanian過去38年間的謝幕影像。在時尚界追求話題與社群媒體熱度的當下，這位始終專注於務實設計、不追求噱頭的設計師，在全場長達五分鐘的起立鼓掌中繞場一周致謝，宣告一個時代的結束。據外媒報導，她將於休息半年後轉任愛馬仕男裝皮革與絲綢部門的藝術總監；而男裝設計總監一職將於36歲的英國設計師格Grace Wales Bonner接任。

Véronique Nichanian留下的不僅是雋永時穿的美麗衣物，更是一套和諧優雅而安靜低調的穿衣哲學，在舉手投足之間輕易流露出工藝之美，對比迸發而喧嘩的當代世界，顯得尤為珍貴。

高領針織衫一直是愛馬仕秋冬男裝的經典。圖／愛馬仕提供
高領針織衫一直是愛馬仕秋冬男裝的經典。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
本季的秀服中混搭了10件來自典藏的經典作品，展現不退流行的雋永設計。圖／愛馬仕提供
本季的秀服中混搭了10件來自典藏的經典作品，展現不退流行的雋永設計。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
取自1991年秋冬男裝系列的摩卡色小牛皮連身衣。圖／愛馬仕提供
取自1991年秋冬男裝系列的摩卡色小牛皮連身衣。圖／愛馬仕提供
午夜藍活潑風格粉筆白色條紋羊毛法蘭絨單排扣成套西裝，包含兩顆扣單排扣西裝外套與窄版長褲 — 來自2002秋冬男裝系列。圖／愛馬仕提供
午夜藍活潑風格粉筆白色條紋羊毛法蘭絨單排扣成套西裝，包含兩顆扣單排扣西裝外套與窄版長褲 — 來自2002秋冬男裝系列。圖／愛馬仕提供
外置口袋與滾邊縫線造型的大型手提旅行袋。圖／愛馬仕提供
外置口袋與滾邊縫線造型的大型手提旅行袋。圖／愛馬仕提供
來自2011秋冬男裝系列的午夜藍Chaîne d'ancre圖紋羊絨高領套頭毛衣。圖／愛馬仕提供
來自2011秋冬男裝系列的午夜藍Chaîne d'ancre圖紋羊絨高領套頭毛衣。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
以皮革詮釋的經典條紋成套西裝。圖／愛馬仕提供
以皮革詮釋的經典條紋成套西裝。圖／愛馬仕提供
粉筆白色小羊皮與羊絨鑲嵌織法Mix & patch高領套頭毛衣。圖／愛馬仕提供
粉筆白色小羊皮與羊絨鑲嵌織法Mix & patch高領套頭毛衣。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
牛仔帽與牛仔靴造型胸針。圖／愛馬仕提供
牛仔帽與牛仔靴造型胸針。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian以2026秋冬男裝系列告別擔任男裝藝術總監38年的愛馬仕。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
愛馬仕2026秋冬男裝系列日前於巴黎布隆尼亞宮發表。圖／愛馬仕提供
卡其色防水雙面羊絨雙排扣大衣，配有對比色小羊皮雙重翻領。圖／愛馬仕提供
卡其色防水雙面羊絨雙排扣大衣，配有對比色小羊皮雙重翻領。圖／愛馬仕提供
黑色純色效果羊毛單排扣大衣，內搭灰褐色羊絨、絲綢與棉質編織花呢拉鍊夾克。圖／愛馬仕提供
黑色純色效果羊毛單排扣大衣，內搭灰褐色羊絨、絲綢與棉質編織花呢拉鍊夾克。圖／愛馬仕提供
鏡面鱷魚皮單排扣外套與長褲。圖／愛馬仕提供
鏡面鱷魚皮單排扣外套與長褲。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian認為內在之美，與外在同樣動人。圖／愛馬仕提供
Véronique Nichanian認為內在之美，與外在同樣動人。圖／愛馬仕提供
骨董唱盤與音響造型的手提包。圖／愛馬仕提供
骨董唱盤與音響造型的手提包。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 設計師 服裝

延伸閱讀

愛馬仕不能錯過的隱藏好物！「Kelly 18」鎖釦皮帶默默竄紅，可繫、可背還能當髮飾

水下花園的陸地轉生 愛馬仕Natures Marines餐瓷系列重現19世紀浪漫

高市早苗率內閣新年參拜 小野田紀美男裝帥翻全網：連神明都想看

雨刷蔡政宜和妻涉洗錢225億 高雄透天豪宅搜出85個琳瑯滿目精品包

相關新聞

26秋冬巴黎男裝周／Véronique Nichanian告別愛馬仕 38年劃完美句點

2026年1月24日的巴黎冬夜，愛馬仕（Hermès）2026冬季男裝系列在曾為巴黎證券交易所的布隆尼亞宮（Palais...

台南月津港燈節點燈2月7日 鹽水觀光美食城「吃美食送小提燈」

月津港燈節將於2月7日璀璨登場，為迎接燈節到來，台南市場處聯手鹽水觀光美食城同步推出「金馬迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活...

影／南投九九峰氦氣球樂園這3天免費試乘限1700人 未來搭一次要699

南投縣斥資5.22億元打造草屯九九峰氦氣球樂園，是全台首座。縣長許淑華表示，氦氣球設備已在安裝，預計2月11日啟用試營運...

揭曉2025網路人氣年度品牌 3000品牌評選 43家脫穎而出

得獎懶人包｜依全年四季網路聲量與正向口碑評比，頤宮 Le Palais、海底撈與佐登妮絲成為2025最具代表性的指標品牌。

麥當勞「12生肖變裝公仔」賀新年！紅豆派、金迎招財薯來堡限時回歸

年節將近，「麥當勞」自1月28日起限時推出應景的「金迎招財薯來堡」，還有象徵甜蜜團圓的「紅豆派」；同時，奶昔大哥、大鳥姊...

內湖賞櫻開跑...寒櫻八重吉野櫻綻放 最佳賞花期至2月底

2026樂活夜櫻季首場活動本周五內湖樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。