影／兒少使用化妝品年齡降 立委建議應有專業指引

近年來兒少接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，但市售許多產品成分，並不適合兒少的肌膚，長期不的當使用，恐對兒少健康造成影響。立委賴惠員、林月琴上午在立法院舉行記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議。

根據兒少自主進行的調查顯示，兒少接觸與使用化妝品的情況相當普遍，有68%的受訪者表示曾使用化妝品，其中高中／職學生接近八成，國小生也有一半曾使用；多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前就已使用。

兒少美妝資訊主要源自實體美妝店的廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響甚深。多數兒少缺乏足夠判斷能力，僅兩成自認能分辨化妝品品質，即便是高中生，也有七成五表示需要查資料才能判斷，更有高達六成受訪者不確定產品是否適合自己的膚質，凸顯使用行為與風險認知之間的落差。