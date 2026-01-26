影／兒少使用化妝品年齡降 立委建議應有專業指引

快訊

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
兒少68%曾使用化妝品，立委賴惠員（左）與林月琴（右）上午在記者會上建議應有專業指引。記者陳正興／攝影
兒少68%曾使用化妝品，立委賴惠員（左）與林月琴（右）上午在記者會上建議應有專業指引。記者陳正興／攝影

近年來兒少接觸保養品、化妝品的年齡明顯下降，但市售許多產品成分，並不適合兒少的肌膚，長期不的當使用，恐對兒少健康造成影響。立委賴惠員、林月琴上午在立法院舉行記者會，發表由兒少代表親自主導設計與執行的「兒少化妝品使用行為」調查報告，並邀請皮膚科醫師蔡文騫提供專業建議。

根據兒少自主進行的調查顯示，兒少接觸與使用化妝品的情況相當普遍，有68%的受訪者表示曾使用化妝品，其中高中／職學生接近八成，國小生也有一半曾使用；多數兒少在8至13歲就開始接觸化妝品，甚至有11.5%在7歲以前就已使用。

兒少美妝資訊主要源自實體美妝店的廣告與促銷DM，占45%，顯示商業通路影響甚深。多數兒少缺乏足夠判斷能力，僅兩成自認能分辨化妝品品質，即便是高中生，也有七成五表示需要查資料才能判斷，更有高達六成受訪者不確定產品是否適合自己的膚質，凸顯使用行為與風險認知之間的落差。

面對青少年依然能輕易在社群軟體、拍賣平台上，購得未經核可、甚至可能含有重金屬的廉價產，立委賴惠員表示，強烈要求衛福部不應被動等待檢舉，必須改採主動出擊的策略，針對網路非法銷售管道進行掃蕩，確實填補監管漏洞，避免劣質產品持續傷害孩子的角膜與健康。

兒少68%曾使用化妝品，立委賴惠員（左三）與林月琴（右三）上午在記者會上建議應有專業指引，現場也邀請皮膚科醫師蔡文騫（左二）提供專業建議。記者陳正興／攝影
兒少68%曾使用化妝品，立委賴惠員（左三）與林月琴（右三）上午在記者會上建議應有專業指引，現場也邀請皮膚科醫師蔡文騫（左二）提供專業建議。記者陳正興／攝影

