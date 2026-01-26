聽新聞
台南月津港燈節點燈2月7日 鹽水觀光美食城「吃美食送小提燈」
月津港燈節將於2月7日璀璨登場，為迎接燈節到來，台南市場處聯手鹽水觀光美食城同步推出「金馬迎春遊燈節、吃美食、提燈籠」活動，不僅品嘗在地美食，消費還可獲得限量發送的馬年造型小提燈，讓遊客有吃又有拿，滿載而歸。
市長黃偉哲表示，「月津港燈節」已成為臺南春節最重要的文化盛事之一，每年吸引大量觀光人潮。鹽水觀光美食城坐落地理位置優越，距離月津港水岸燈區步行僅需3分鐘，為了讓來自全國的遊客能無縫接軌賞燈與品嘗美食，美食城在燈節期間特別延長營業時間，從早到晚不間斷供應各式美食，是闔家出遊、補充能量的最佳選擇。
經濟發展局長張婷媛指出，本次活動由台南市市場處攜手美食城自治會共同規畫，將於2月7日、2月21日、3月1日及3月8日限量發送「馬年造型小提燈」，象徵「龍馬精神、馬到成功」的好彩頭，期盼民眾在馬年之初就能充滿活力、好運啟程，活動期間只要在美食城消費，即可免費兌領，數量有限，送完為止。
市場處代理處長林士群表示，美食城裡面多數攤販自舊址點心城時期即已深耕在地，傳承數十年甚至百年。本次特別推薦傳承三代的周碗粿，嚴選夾心肉、香菇及現磨在來米，堅持每日手工製作，吃起來有醇厚的米香及彈性；玖香煙燻滷貨則以新鮮食材搭配每日現熬的獨門滷汁，結合古早煙燻工藝，層層鎖住迷人香氣；麒杬茶坊依循季節選用新鮮水果研發多款特色飲品，選擇多元，兼顧美味與養生。
