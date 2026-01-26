影／南投九九峰氦氣球樂園這3天免費試乘限1700人 未來搭一次要699

南投縣斥資5.22億元打造草屯九九峰氦氣球樂園，是全台首座。縣長許淑華表示，氦氣球設備已在安裝，預計2月11日啟用試營運，12日至14日3天開放1000位鎮民及700位縣民共1700人預約免費體驗，氦氣球搭乘票價預估699元。

九九峰氦氣球樂園開園在即，許淑華今在縣務會議上關心開放營運進度，觀光處指出，氦氣球設備已於16日送抵園區，正進行安裝地面機械設施、球體及吊籃等設備，預計28日充填氦氣，29日氦氣球將升空測試運轉，並完成相關報告。

觀光處長陳志賢說，現已排訂在2月2日進行現場履勘作業，待履勘完成確認氦氣球可安全升空運作，才會依規發給業者營運證明，同時已規畫在2月11日舉行啟用典禮並開放試營運，將優先提供縣民及鎮民免費試乘體驗，但名額有限。

南投縣長許淑華說，氦氣球2月11日試乘資訊，將配合2月4日南投燈會記者會對外宣布開放線上預約，初步規畫將提供給草屯鎮民1000個名額、南投縣民700個名額，3天合計開放1700個名額，分時段按登記梯次免費入園試乘體驗。