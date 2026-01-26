揭曉2025網路人氣年度品牌 3000品牌評選 43家脫穎而出

《網路溫度計DailyView》 《網路溫度計DailyView》

數據領導品牌大數據股份有限公司旗下全台最大網路數據分析平台《網路溫度計DailyView》於今(26)日公布「2025網路人氣標章」年榜品牌。年榜自全台超過3,000家、涵蓋美食餐廳、飲品、旅遊玩樂、住宿及數位金融等五大領域的品牌中，評選出全年連續四季皆維持高度網路關注度與正向口碑的指標品牌；其中，米其林餐廳僅一家進入年榜，由蟬聯八屆《台北米其林指南》三星的頤宮 Le Palais獲得網友高度肯定；橫跨「鍋物連鎖」及「中式連鎖」雙類別的海底撈火鍋、小蒙牛頂級麻辣養生鍋，以及同時獲得「網路口碑之星」與「網路人氣標章」年榜雙重肯定的佐登妮絲城堡。大數據(股)公司營運長蔣志薇表示，「網路人氣標章」年榜品牌評選有別於一次性的熱搜或促銷話題，在全年網路聲量與品牌聲譽中，品牌必須連續四個季度皆進入口碑聲量排行前十名，同時兼顧討論熱度與正面評價，真實反映品牌長期經營成果、市場信任度與整體經營實力。

米其林八屆三星唯一代表 頤宮 Le Palais入選年榜

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

「2025網路人氣標章」以「口碑聲量排行榜」為基礎，聚焦美食餐廳、飲品、旅遊玩樂、住宿及數位金融等五大領域、共19個主題類別，呈現各產業中長期受到網友關注與肯定的品牌樣貌。在「2025網路人氣」年榜中，君品酒店旗下蟬聯八屆《台北米其林指南》三星餐廳頤宮 Le Palais成為米其林星級主題中唯一入選品牌，在網路聲量與好感度表現上長期獲得消費者高度關注，持續以跨界合作、專業肯定與創新菜色引領高端餐飲話題。從攜手台鐵與雄獅旅遊推出「鳴日廚房」觀光列車、將米其林料理帶入鐵道旅遊場景，到透過創新菜色與異業聯名年菜擴大市場觸及，展現專業評鑑與群眾口碑持續交會的品牌實力。

跨品類仍能穩定進榜 海底撈與小蒙牛展現連鎖體系優勢

在競爭激烈的餐飲市場中，海底撈火鍋與小蒙牛頂級麻辣養生鍋為唯二同時獲得「鍋物連鎖」與「中式連鎖」雙類別肯定的品牌。海底撈透過品牌活動、產品創新與服務體驗三大策略，持續維持高網路討論度，從異業聯名、週年慶與生日活動帶動年輕族群參與，到推出個人鍋物品牌與多元新品，回應消費者對個人化與新鮮感的需求，並以貼心服務與慶生體驗累積正向口碑。小蒙牛則以高端食材與限定鍋物創造話題，搭配全天營業、線上訂位與外帶外送等彈性服務，回應消費習慣轉變，再透過節慶行銷與會員專屬優惠強化顧客黏著度。整體而言，兩大品牌不僅展現各自在品類中的競爭優勢，也反映其成熟的品牌體系與營運規模，能支撐跨場景經營，全年維持穩定的網路討論度與正向評價。

雙標章背書的體驗品牌 觀光工廠成為聲量新顯學

《網路溫度計DailyView》

《網路溫度計DailyView》

在旅遊玩樂領域中，緞帶王觀光工廠與佐登妮絲城堡同時獲得「2025第八屆網路口碑之星」及「2025網路人氣標章」年榜品牌雙重肯定。緞帶王觀光工廠以DIY體驗、節慶主題活動與親子旅遊為核心，透過蝴蝶結手作、節慶限定企劃與周年慶會員優惠，結合限時促銷與網美打卡場景，持續吸引家庭與年輕族群參與，並累積高度正向回饋。佐登妮絲城堡則以大型IP操作、社群互動行銷與沉浸式園區體驗創造話題聲量，佐登妮絲城堡結合可愛萌寵主題活動，透過加飛貓、波絲貓等Q版大型裝置，串聯園區各式打卡場景，吸引親子、情侶與網美族群自發分享，同時結合社群抽獎、主題問答與產品贈禮，強化粉絲互動與線上線下導流。整體而言，觀光工廠已從單一參訪場域，轉型為結合品牌故事、體驗設計與社群擴散的話題場景，逐步成為帶動網路聲量與觀光熱度的重要來源。

媽祖信仰帶動長期討論熱度 全台商圈受惠文化型話題

《網路溫度計DailyView》2026網路人氣標章

《網路溫度計DailyView》2026網路人氣標章

在全台商圈類別中，北港鎮形象商圈與大甲觀光商圈成功進入年榜，顯示具備文化與信仰基礎的商圈，能夠透過全年型活動與穩定討論熱度，累積長期網路聲量。媽祖相關信仰活動不僅具備高度辨識度，也為地方商圈帶來持續性的關注與觀光效益。相較其他產業類別，住宿主題中的「度假飯店」與「親子飯店」因高度受到季節、主題與旅遊檔期影響，能夠連續四季維持高聲量表現的品牌相對有限。此一現象也凸顯「網路人氣標章年榜」的評選門檻，必須具備長期經營力與穩定品牌聲譽，才能持續獲得市場關注。

同時，《網路溫度計DailyView》全新「2026網路人氣標章」評選現正進行中，未來也期待能看見更多在不同產業與場景中，持續累積口碑實力的品牌，進入年榜名單。

「2026網路人氣標章」官網：https://dailyview.tw/most-popular

看更多網路溫度計文章

2025網路人氣標章Q2揭曉！百家品牌入榜 美食、飲品、玩樂領域新勢力崛起

鍋物人氣強勢進攻中式連鎖！這3家品牌蟬聯2025上半年中式、鍋物連鎖人氣標章

BIG DATA EVENT 2025重磅推出AI新品 強化品牌信任防線

2025十大韓式連鎖餐廳人氣！橋村、涓豆腐、紫木槿、姜滿堂誰最夯？

2025 網路口碑之星｜32獎項一次看