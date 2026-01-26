春節親子走春好去處 微笑山線縱走集章抽新北幣5千點

農曆春節連假將至，新北市觀旅局推薦親子近郊健行路線，邀民眾參加「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，走進城市近郊山林健行兼抽獎。

觀旅局表示，活動自114年7月1日開跑以來，已吸引近1500人完成12段路線、成功完登，集章任務將持續至115年4月30日止，觀旅局也預告5月將舉辦第三波季季抽活動，加碼抽出新北幣5000點大獎。

觀旅局說明，民眾只要下載「健行筆記APP」並開啟任務，完成任一段步道並蒐集寶石，即可獲得普獎抽獎資格，有機會抽中新北幣500點、健行拖鞋或玩偶等好禮；若完成12段路線、集滿66顆寶石，還可參加特獎抽獎，最大獎包含新北幣5000點及專業健行鞋等完登大禮。

因應春節連假到來，觀旅局推薦兩條交通便利、適合全家出遊的近郊路線，分別是結合健行與手作體驗的「鶯歌後花園漫步」親子遊程，以及兼具登高祈福與賞景特色的「烘爐地登高祈福」路線。

觀旅局指出，「鶯歌後花園漫步」以鶯歌石步道為核心，步道環繞鶯歌石而行，沿途可見天然岩洞與林間景觀，登上觀景平台後，可遠眺對岸山景與城市風光，路線坡度平緩，適合親子同行。鶯歌因鎮北山脈上一塊形似鸚哥的巨石而得名，鶯歌石亦流傳明末鄭成功軍隊炮轟巨鳥的傳說，兼具自然與人文特色。健行結束後，民眾可順道前往鶯歌老街的微笑山線服務據點，體驗手拉坯陶藝手作，讓孩子親手完成專屬作品，深入感受鶯歌陶瓷文化。

「烘爐地登高祈福」路線則位於中和區南勢角後方山區，烘爐地山為小百岳之一，海拔302公尺，登山步道串聯中和、新店與土城三區，是微笑山線的熱門路段。觀旅局表示，山區內寺廟林立，春節期間不少民眾會前往土地公廟祈福迎新年；登頂後山頂地勢平坦、視野遼闊，可俯瞰臺北盆地與新店溪景觀，夜間更是大臺北地區知名夜景點。健行後，也可前往鄰近的微笑山線服務據點「綠書店」，透過閱讀與生態活動，延伸山林與生活的連結。