麥當勞「12生肖變裝公仔」賀新年！紅豆派、金迎招財薯來堡限時回歸

年節將近，「麥當勞」自1月28日起限時推出應景的「金迎招財薯來堡」，還有象徵甜蜜團圓的「紅豆派」；同時，奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷三大經典角色，也將躍上新春限定包裝，陪伴顧客迎接新年。另外麥當勞並首度推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，以12生肖扮裝現身，還可自由替換不同生肖造型，充滿趣味與年味。

麥當勞自1月28日至3月3日限時限量推出「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」，，以鮮嫩鷄肋排或嫩煎牛肋排為主角，搭配黑胡椒醬、金黃薯餅，帶來豐富層次與滿足。「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」單點100元、經典套餐165元；金迎招財福堡（牛/鷄）」單點90元、經典套餐155元。麥當勞也同步推出「紅豆派」，酥脆派皮包覆香甜紅豆內餡，為年節帶來溫潤甜蜜的幸福滋味，單點40元。

針對歡聚時光，麥當勞也推出「金迎招財分享盒」、「金迎招財澎派分享盒」、「新春頌福分享盒」、「新春頌福澎派分享盒」等不同方案，每套250～510元不等。麥當勞還打造新春風格包裝，集結奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，以可愛的模樣現身於外包裝紙袋、飲料杯與分享盒包裝，為粉絲帶來熱鬧歡樂的過年氛圍。

辭舊迎新、迎向新開始，麥當勞自1月28日起，首度將奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，換上專屬的超萌12生肖造型，推出「好朋友新春變裝秀12生肖公仔」，粉絲能依照喜好，為角色自由替換不同生肖造型。首波自1月28日10:30起，率先推出鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年；第二波則自2月4日10:30起，接續推出馬西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚。

活動期間，顧客可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐，或透過得來速購買，每人單筆消費限購6個（不限生肖），數量有限，售完為止。麥當勞歡樂送更獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」，透過歡樂送購買「金架馬西擻特餐」即可獲得，亦可單獨購買。另外還有「好朋友新春購物袋」同步販售。