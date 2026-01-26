快訊

黎巴嫩呼叫器連爆案13外國人跨海求償金阿波羅公司 法院駁回理由曝

長照壓力女毆打罹癌父致死 二審翻供為何恐被判更重？

伊朗國家資訊網路如何變成數位鐵幕？細數歷年斷網演進

聽新聞
0:00 / 0:00

麥當勞「12生肖變裝公仔」賀新年！紅豆派、金迎招財薯來堡限時回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自1月28日起限時推出「金迎招財系列」。圖／麥當勞提供
麥當勞自1月28日起限時推出「金迎招財系列」。圖／麥當勞提供

年節將近，「麥當勞」自1月28日起限時推出應景的「金迎招財薯來堡」，還有象徵甜蜜團圓的「紅豆派」；同時，奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷三大經典角色，也將躍上新春限定包裝，陪伴顧客迎接新年。另外麥當勞並首度推出「好朋友新春變裝秀」12生肖公仔，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，以12生肖扮裝現身，還可自由替換不同生肖造型，充滿趣味與年味。

麥當勞自1月28日至3月3日限時限量推出「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」，，以鮮嫩鷄肋排或嫩煎牛肋排為主角，搭配黑胡椒醬、金黃薯餅，帶來豐富層次與滿足。「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」單點100元、經典套餐165元；金迎招財福堡（牛/鷄）」單點90元、經典套餐155元。麥當勞也同步推出「紅豆派」，酥脆派皮包覆香甜紅豆內餡，為年節帶來溫潤甜蜜的幸福滋味，單點40元。

針對歡聚時光，麥當勞也推出「金迎招財分享盒」、「金迎招財澎派分享盒」、「新春頌福分享盒」、「新春頌福澎派分享盒」等不同方案，每套250～510元不等。麥當勞還打造新春風格包裝，集結奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，以可愛的模樣現身於外包裝紙袋、飲料杯與分享盒包裝，為粉絲帶來熱鬧歡樂的過年氛圍。

辭舊迎新、迎向新開始，麥當勞自1月28日起，首度將奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷，換上專屬的超萌12生肖造型，推出「好朋友新春變裝秀12生肖公仔」，粉絲能依照喜好，為角色自由替換不同生肖造型。首波自1月28日10:30起，率先推出鼠勾以、牛好運、樂虎油、賺到兔、龍乎你、蛇麼年；第二波則自2月4日10:30起，接續推出西擻、喜洋羊、猴厲害、好雞會、有狗讚、豬事讚。

活動期間，顧客可於麥當勞餐廳指定櫃檯、自助點餐機、手機點餐，或透過得來速購買，每人單筆消費限購6個（不限生肖），數量有限，售完為止。麥當勞歡樂送更獨家推出馬年特別款「金架馬西擻公仔」，透過歡樂送購買「金架馬西擻特餐」即可獲得，亦可單獨購買。另外還有「好朋友新春購物袋」同步販售。

麥當勞今年並特別透過「麥當勞新願計畫」，邀請曾經入住麥當勞叔叔之家的學長姊，以春聯的形式，為仍在治療中的小朋友寫下新春祝福，期盼為家庭帶來繼續前進的力量。另外1月30日起自2月12日，麥當勞也將陸續前往北中南共六所醫院，透過「聽新年故事」、「為公仔換新衣」以及「吃麥當勞」為病童與家屬送上祝福與歡笑。

麥當勞「紅豆派」，單點40元。圖／麥當勞提供
麥當勞「紅豆派」，單點40元。圖／麥當勞提供
麥當勞「紅豆派」自1月28日起登場。圖／麥當勞提供
麥當勞「紅豆派」自1月28日起登場。圖／麥當勞提供
針對新年團聚，麥當勞推出四款期間限定分享盒組。圖／麥當勞提供
針對新年團聚，麥當勞推出四款期間限定分享盒組。圖／麥當勞提供
麥當勞「金迎招財系列」包括有「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」等多種選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞「金迎招財系列」包括有「金迎招財薯來堡（牛/鷄）」及「金迎招財福堡（牛/鷄）」等多種選擇。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好朋友新春變裝秀 12 生肖公仔」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好朋友新春變裝秀 12 生肖公仔」。圖／麥當勞提供
麥當勞歡樂送獨家推出「金架馬西擻特餐」，還有特別款公仔「金架馬西擻」。圖／麥當勞提供
麥當勞歡樂送獨家推出「金架馬西擻特餐」，還有特別款公仔「金架馬西擻」。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好朋友新春變裝秀 12生肖公仔」，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上生肖新裝。圖／麥當勞提供
麥當勞推出「好朋友新春變裝秀 12生肖公仔」，讓奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷換上生肖新裝。圖／麥當勞提供

麥當勞 生肖

延伸閱讀

抓準立春迎馬年！命理師提醒別只看農曆年 4生肖當心

麥當勞這樣點最省！本週APP優惠：消費滿100「免費贈中薯」、金選美式買1送1、早餐「蛋堡+薯餅」只要銅板價

麥當勞「麥克鷄塊、大薯」買1送1！漢堡王「捲捲德腸堡」天天買得到

陸網友批「漢堡縮水到像馬卡龍」 大陸麥當勞官方回應了

相關新聞

揭曉2025網路人氣年度品牌 3000品牌評選 43家脫穎而出

得獎懶人包｜依全年四季網路聲量與正向口碑評比，頤宮 Le Palais、海底撈與佐登妮絲成為2025最具代表性的指標品牌。

麥當勞「12生肖變裝公仔」賀新年！紅豆派、金迎招財薯來堡限時回歸

年節將近，「麥當勞」自1月28日起限時推出應景的「金迎招財薯來堡」，還有象徵甜蜜團圓的「紅豆派」；同時，奶昔大哥、大鳥姊...

內湖賞櫻開跑...寒櫻八重吉野櫻綻放 最佳賞花期至2月底

2026樂活夜櫻季首場活動本周五內湖樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1...

日曜全民運動月登場！鞋款、服飾限量商品直降990元起

農曆新年將近，不少民眾開始為過年出遊、運動計畫與新年目標添購裝備，台中日曜天地OUTLET從即日起至2月23日推出「全民...

夢幻馬卡龍、京都抹茶、義大利巧克力！8間「新年甜點禮盒」滿滿心意

農曆新年越來越近，是否已經準備好新春禮盒了呢？包括PIERRE HERMÉ PARIS、Venchi等海外知名甜點品牌，...

人氣甜甜圈店爆「厭童又雙標」爭議炎上！今再發聲明仍被罵翻

日前有網友在社群發文表示，某天帶小孩去買甜甜圈，但店家卻以「沒有接待12歲以下的小朋友」為由，執意要趕小孩出店門，由於她...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。