共築台南鹽水風景 漫月美行動展覽帶動地方參與

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南鹽水歷史街區巷弄展出的「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展，策展主題「透明的某日」，促成在地企業與學校攜手共創藝術作品增添看頭。記者謝進盛／翻攝
台南鹽水歷史街區巷弄展出的「月之美術館－2025漫月美行動」年度特展，策展主題「透明的某日」，促成在地企業與學校攜手共創藝術作品，將地方產業、生活經驗與文化元素轉化為創作媒材，呈現多元創作面貌。

台南市政府文化局表示，「漫月美行動特展」有大量鹽水地方藝術共創參與行動，尤以歷年備受期待的王爺廟巷彩繪燈籠最為經典。王爺廟巷彩繪燈籠今年已邁入第五年，從2021《點亮·平安》、2022《點亮·我們》、2023《點亮·愛呀》、2024《點亮·時光》，今年配合策展主題推出《點亮·有天》作品，由在地藝術團隊禹禹藝術工作室串連地方資源，陸續與各國中小學、高中、大專校院、地方社團組織合作進行燈籠彩繪，更跨縣市到嘉義縣東石與義竹國中，總共辦理13場次工作坊，彩繪超過500顆燈籠，持續點亮王爺廟巷。

文化局說，此次更首度與在地小學合作藝術教育課程，產出藝術共創作品，包含與月津國小合作《月光下的約定》，以鹽水蜂炮為造型，象徵地方文化的勇氣、祝福與凝聚力；一支支宛如衝向天空的蜂炮，內部即是學童創作的萬花筒，小朋友以自身感受與想像描繪鹽水元素，並透過重複、鏡射，堆疊出千變萬化的鹽水風景。

另外《交織·鹽水》創作計畫是與鹽水國小及台南知名企業「仁美商標」合作，由仁美商標提供紡織線管作為主要材料，鹽水國小學生運用豐富想像力，透過剪影創作，描繪心中的鹽水印象，凝聚成一幅充滿溫暖與地方情感的鹽水風景。作品呼應企業紡織與商標概念，設置在進入鹽水路口，彰顯生活即是無數次人與人之間的相遇、互動交織而成，藉由這些連結彼此影響、相互扶持並共同成長，組織成鹽水獨特的標記。

由「韋能能源」攜手長榮大學及藝術團隊「華生好室設計」帶領田寮社區居民手繪創作《在田寮走一段》，以「鋼板」為創作基底，結合雷射鏤空與居民彩繪，呈現地方共同生活的風景。

文化局表示，「月之美術館」整體計畫延續月津港燈節多年累積藝術能量，實踐與地方共生共榮的核心價值，讓鹽水歷史街區不僅成為藝術展示的場域，更是一處持續帶動地方文化行動與公共對話的無牆美術館。

