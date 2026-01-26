內湖賞櫻開跑...寒櫻八重吉野櫻綻放 最佳賞花期至2月底
2026樂活夜櫻季首場活動本周五內湖樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。
北市公園處表示，今年樂活公園地下停車場完工，樂活二期公園也正式開放，民眾今年賞櫻花，沿著賞花步道路線前行，可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻於夜間交錯綻放景致。
公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內妝點多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，更結合音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，邀民眾親身體驗別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。
花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，主題式活動當日亦設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。另外2月7日還有假日限定活動、IG美影大賞等。提醒民眾，雖然周邊停車空間較往年充裕，但仍建議多利用大眾運輸前往。
