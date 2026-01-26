快訊

不是什麼都能裝 這8種東西長時間放夾鏈袋保存反而壞更快

北海道早餐店播台灣電視台被出征！老闆傻眼不退讓 回應讓網大炸鍋

年前必看！今天臘八節「最強轉運日」 由來、禁忌與開運3招曝

內湖賞櫻開跑...寒櫻八重吉野櫻綻放 最佳賞花期至2月底

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
內湖樂活夜櫻季首場活動本周五樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。圖／北市公園處提供
內湖樂活夜櫻季首場活動本周五樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。圖／北市公園處提供

2026樂活夜櫻季首場活動本周五內湖樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。

北市公園處表示，今年樂活公園地下停車場完工，樂活二期公園也正式開放，民眾今年賞櫻花，沿著賞花步道路線前行，可欣賞寒櫻、八重櫻與吉野櫻於夜間交錯綻放景致。

 公園路燈工程管理處處長藍舒凢表示，今年夜櫻季以「永續共賞」為核心，不僅有浪漫的櫻花步道，更在樂活公園內妝點多樣化的裝置藝術與繽紛草花。並透過光影設計，讓藝術與植栽交織出視覺層次，更結合音樂、藝術與永續理念，重新定義夜櫻的迷人姿態，邀民眾親身體驗別具心裁、充滿層次感的春夜美學之旅。

花卉試驗中心主任林育正表示，為迎接花季開幕，主題式活動當日亦設置風格市集，提供輕食與特色小點，讓民眾在賞花之餘，能透過味覺延續春夜的熱鬧氛圍。另外2月7日還有假日限定活動、IG美影大賞等。提醒民眾，雖然周邊停車空間較往年充裕，但仍建議多利用大眾運輸前往。

內湖樂活夜櫻季首場活動本周五樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。圖／北市公園處提供
內湖樂活夜櫻季首場活動本周五樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1月底至2月底，是民眾寒假期間賞櫻好去處。圖／北市公園處提供

賞櫻 賞花 永續

延伸閱讀

四小黨結盟台灣前進陣線…北市首波吳欣岱 王婉諭：1區提名1席

武陵農場河津櫻提前綻放 遊客賞花沐浴陽光櫻花雨

台版櫻花前線曝光！日月潭八重櫻提早8天盛開 2地捕捉最美盛況

車禍0肇責變100%...「手動更新」初判表惹議 內湖警認錯了

相關新聞

內湖賞櫻開跑...寒櫻八重吉野櫻綻放 最佳賞花期至2月底

2026樂活夜櫻季首場活動本周五內湖樂活公園登場，展期至2月22日。樂活公園在燈光點綴下，將成夜間限定賞櫻美景，花期自1...

日曜全民運動月登場！鞋款、服飾限量商品直降990元起

農曆新年將近，不少民眾開始為過年出遊、運動計畫與新年目標添購裝備，台中日曜天地OUTLET從即日起至2月23日推出「全民...

夢幻馬卡龍、京都抹茶、義大利巧克力！8間「新年甜點禮盒」滿滿心意

農曆新年越來越近，是否已經準備好新春禮盒了呢？包括PIERRE HERMÉ PARIS、Venchi等海外知名甜點品牌，...

人氣甜甜圈店爆「厭童又雙標」爭議炎上！今再發聲明仍被罵翻

日前有網友在社群發文表示，某天帶小孩去買甜甜圈，但店家卻以「沒有接待12歲以下的小朋友」為由，執意要趕小孩出店門，由於她...

漢堡王10層「犇牛堡」回歸悄悄漲30元！ 肯德基「金沙起司脆雞」開賣

每次推出都吸引許多民眾拍照打卡的漢堡王「犇牛堡」，將於1月26日至2月8日期間限時回歸。肯德基則推出「富貴金沙起司脆雞」...

Lisa與Nike合作款亮相！BLACKPINK世巡香港首站換上超辣特製戰袍

Lisa正式加入Nike陣容後，全球時尚圈都在期待雙方會推出什麼樣的合作。在BLACKPINK DEADLINE WOR...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。