日曜全民運動月登場！鞋款、服飾限量商品直降990元起

農曆新年將近，不少民眾開始為過年出遊、運動計畫與新年目標添購裝備，台中日曜天地OUTLET從即日起至2月23日推出「全民運動月」，涵蓋鞋款、服飾、包款與配件，精選鞋款990元起，另有多樣千元有找的限量商品，從大人到小孩皆能一次購足，以實惠價格完成運動與日常穿搭準備。

全民運動月這次集結ADIDAS、NIKE、New Balance、FILA、PUMA、Under Armour、MIZUNO、CONVERSE等近20大運動品牌共同參與。

除運動品牌持續優惠外，2月6日至2月22日同步加碼推出「美肌美妝團購會」，現場上萬件國際美妝、保養品琳瑯滿目，價格最低下探百元。該活動於2025年首度推出，即吸引大量消費者瘋搶，今年適逢農曆年假期間再度登場，有望再創一波人潮高峰。

隨著運動逐漸成為日常生活的一部分，兼具機能與造型的運動服飾，早已不僅侷限於運動場景，而是許多民眾通勤、休閒、假日出遊的日常選擇。

本次全民運動月商品橫跨跑步、健身、瑜伽與戶外活動等多元需求，從ADIDAS運動套裝、NIKE經典鞋款，到近年深受年輕族群青睞的New Balance，以及兼顧舒適與機能風格的PUMA、FILA、CONVERSE等品牌，選擇完整。

此外，本次亦引進以設計感、舒適度與機能性著稱的韓國運動時尚品牌XEXYMIX(國民瑜伽褲)，進一步擴充女性運動與日常穿搭選擇，無論是學生族、上班族、運動愛好者、或是為孩子添購運動用品的家庭，來到日曜天地都能輕鬆找到合適選擇。

因應年前採購需求，日曜天地OUTLET已備足貨量，讓民眾能在過年前安心選購所需裝備，無論是價格帶、款式完整度或實穿性，皆具備OUTLET應有的優勢。