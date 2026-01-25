夢幻馬卡龍、京都抹茶、義大利巧克力！7間「新年甜點禮盒」滿滿心意

農曆新年越來越近，是否已經準備好新春禮盒了呢？包括PIERRE HERMÉ PARIS、Venchi等海外知名甜點品牌，均以自家招牌商品為主角，推出應景的新春禮盒；另外來自日本的辻利茶舗、Café del SOL，也打造各具特色的年節賀禮；MANO MANO、好丘、海邊走走的台灣質感品牌，亦也針對新年到來，設計一系列精緻甜點禮盒，為新春獻上香甜的人情滋味。（實際供應狀況依各家為主）

【PIERRE HERMÉ PARIS】

PIERRE HERMÉ PARIS與迪士尼聯名《幻想曲 Fantasia》浪漫星語新春系列，其中「星耀綺夢」18 入馬卡龍禮盒，2,620元 。圖／PIERRE HERMÉ PARIS提供

PIERRE HERMÉ PARIS以法式甜藝揭開新年詩篇，限定推出兩大主題系列。「馬年典藏系列」將「馬」與「馬卡龍」的雙重意象融為一體，並將奔馳、和諧的意象化為甜點語彙，設計出馭風臻味、錦馳呈祥、金馭映瑞、御馳翎采等馬卡龍禮盒，每盒8～18入，售價600～2,580元。「幻想曲 Fantasia」浪漫星語系列以迪士尼米奇魔法與音樂的律動為靈感，化作閃耀星光與流金弧線的交織設計，設計12、18入馬卡龍禮盒，另有「魔法星鑽」3入常溫鑽石餅乾禮盒，每盒1280～2,620元。

【Venchi】

義大利Venchi以「駿馬奔騰，祥啟新歲」為主題，呈獻新春限定「馳悅系列」。圖／Venchi提供

義大利百年品牌Venchi迎接2026農曆新年，以「駿馬奔騰，祥啟新歲」為主題，呈獻新春限定「馳悅系列」，涵蓋多元包裝形式與內容。例如以籤筒為靈感的「福字幸運籤筒－精選巧克力」、「繽紛幸運籤筒－精選巧克力」，內含有經典的巧克力組合，每份990元；另外還有以春聯為發想的「福字春聯造型－精選巧克力」、「繽紛春聯造型－精選巧克力」。另款「驚喜盲盒」則透過倒數月曆般的設計，增添互動樂趣，每盒3,040元。其他亦有「發財包」等不同規格。

【辻利茶舗】

辻利茶舗限量推出「辻利迎春寶盒」，售價2,450元。圖／辻利茶舗提供

日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」新春推出「辻利迎春寶盒」，採可重複使用的木製雙層收納櫃為主體，搭配兩款經典日本茶品，以及雙口味茶酥、酥脆腰果，限量500盒，售價2,450元。「辻利茶心摯禮」則內含辻利特製煎茶茶包、辻利抹茶酥、辻利抹茶米香餅、辻利抹茶杏仁捲等品項，售價799元。此外，還有匠心辻光風呂敷禮盒、綜合蜂蜜燒餅禮盒，以及攜手法朋烘焙甜點坊的「茶香藏韻聯名禮盒」，為新年增添滿滿茶韻。

【Café del SOL】

Café del SOL推出新年限定「財源滾滾手工餅乾禮盒」。圖／Café del SOL提供

來自福岡的Café del SOL以「馬到成功、財源隨行」為靈感，推出新年限定禮盒。「財源滾滾手工餅乾禮盒」以祝福字體餅乾為主角，搭配金磚奶酥沙布列、 檸檬金元寶沙布列、白玉奶香雪球、草莓甜菜根餅乾等品項，每盒1,599元。另款「福到財到」則將祝福化作溫暖手寫字餅，搭配細緻的手作曲奇，並以日式風呂敷包裹新春心意，每盒1,299元。

【MANO MANO】

MANO MANO《島嶼之味》馬卡龍新年禮盒，1,080元。圖／MANO MANO提供

今年推出限量「島嶼之味」馬卡龍新年禮盒，以阿里山龍膽花、太魯閣千里光花等5款花卉，還有玉山、大霸尖山等4款山形，設計勾勒出台灣自然風景，為馬卡龍賦予精緻的圖樣外貌；同時並結合茶葉與水果等台灣風土元素，推出蜜桃高山烏龍、文旦紅烏龍、桂圓凍頂烏龍、鳳梨鐵觀音、芒果碧螺春等9種不同口味，呈現出豐富的寶島景緻，每盒售價1,080元，數量有限，售完為止。

【海邊走走】

海邊走走推出「海有財」、「海有福」2款新年限定蛋捲禮盒。圖／海邊走走提供

海邊走走以「馬上發光 RIDE THE SHINE」為題，推出新年限定蛋捲禮盒。「海有財新年蛋捲禮盒」集結花生、肉鬆、黑巧克力、咖啡拿鐵、激厚黃金等人氣風味蛋捲，再加入開心果愛餡蛋捲，以豐富多元的口味組合展現奔馳啟運、財氣齊發的寓意，每盒24入，定價1,080元。「海有福新年蛋捲禮盒」則有花生、黑巧克力、開心果、咖啡拿鐵4種人氣口味，8入定價580元。另外還有「開心果奶油脆糖」同步登場，每盒500元。

【好丘】

針對新年到來，好丘推出「翻轉酥 · 馬年限定版」。圖／好丘提供

迎接即將到來的馬年，好丘推出「翻轉酥 · 馬年限定版」。透過翻轉結構、翻轉口感等概念，將鳳梨酥與蛋黃酥重新轉化，創造出全新的口感與滋味，並加入開運翻轉小卡，為心情也帶來翻轉。每盒共有豆沙鹹蛋黃、金黃鳳梨、黑糖黑芝麻、柑橘巧克力、香橙檸檬、紅玉紅茶等6種口味，採限量販售，每盒420元。