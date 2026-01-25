人氣甜甜圈店爆「厭童又雙標」爭議炎上！今再發聲明仍被罵翻

日前有網友在社群發文表示，某天帶小孩去買甜甜圈，但店家卻以「沒有接待12歲以下的小朋友」為由，執意要趕小孩出店門，由於她是「外帶」而非內用，因此覺得非常不受尊重。貼文一出立刻引發全網怒火，許多人不僅發動抵制，到Google評論狂刷一星負評，甚至翻出店家過往「雙標」的規定反諷，由於話題持續炎上，店家稍早再度發出聲明澄清。

根據該名網友發文，這天她帶著6歲小孩去台北中山區的一家人氣甜甜圈店，想要外帶甜甜圈，但一進門，店家卻回說「我們沒有接待12歲以下的小朋友」，即便她強調「只是要外帶，沒有要你們接待小孩」，但店家卻跳針般執意要趕小孩出門，讓她不禁質疑店家厭童。

隨著社群話題發酵，店家也在該貼文下方留言回應，表示自開店以來，都是有接待跟歡迎小朋友的店家，直到一個月前，才在社群及店門口公告「內用、外帶只接待12歲以上」，同時也說，「現場我們也提出不同建議方案，不過當下實在是如果不遵守規定，對於其他遵守的客人也是不公平的」，最後店家強調，當下也曾說了多次抱歉，但這部分「小姐並沒有如實表述出來」。

不過由於網友持續翻出店家過往言行，包含曾在網路評論區與客人對嗆，以及在2023年時，也有女客人帶著外國嬰兒的內用照片，由於此舉與目前禁止兒童入店的規則不一致，因此被網友質疑雙標。

對此，店家稍早二度發出聲明澄清，表示「我們目前內用外帶的確沒有服務12歲以下小朋友，基於不做出破例的前提，當下很禮貌的提出兩個建議給媽媽...如果方便的話，小朋友是否可以在外面稍後（不是馬路我們外面是有小院子）；或是下次有另外一位家長或朋友一起過來的時候，再過來享用 」；並強調，「因為只要破壞了規則，其實對之前遵守規則的顧客，以及現場的店內客人並不公平」， 「在不破壞店內規則的情況下，我們依然非常的禮貌的提出了建議... 不論任何原因，沒有完整呈現，或是忽略掉部分的很重要對話，我覺得會對於整件事情呈現出很大的誤解」。

此外，被質疑雙標的照片，店家則說明，「這張照片是在2023年拍攝，這張照片的存在反而是證明我們不厭童，其實我們一直都是喜歡並接待小朋友的店家...這兩年多來，實在是有太多的事情發生，我們才做出了部分的規則修改， 所以用以前的照片來批評我們雙標，其實跟事實並不相符。」