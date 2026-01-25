快訊

漢堡王10層「犇牛堡」回歸悄悄漲30元！ 肯德基「金沙起司脆雞」開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
漢堡王「犇牛堡」再度限時回歸市場。圖／漢堡王提供
漢堡王「犇牛堡」再度限時回歸市場。圖／漢堡王提供

每次推出都吸引許多民眾拍照打卡的漢堡王「犇牛堡」，將於1月26日至2月8日期間限時回歸。肯德基則推出「富貴金沙起司脆雞」，並限時限量推出「4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯(中)」優惠，每份優惠價168元，全台限量5,000組。

「犇牛堡」由370度高溫火烤的純牛肉排，還有獨門醬汁、起士片、培根等配料所組成，共有3～10層等不同選擇，其中「三犇牛肉堡」單點149元，「五犇牛肉堡」單點198元，最高規格的「十犇牛肉堡」則堆疊了10層烤牛肉與10層起士，視覺效果驚人，單點價299元。不過相較於2025年，價格已悄悄調漲，最高漲幅達30元。過去三犇牛肉堡為119元、五犇牛肉堡為168元，十犇牛肉堡則為269元。

1月26日至2月8日期間，購買任一款「犇牛堡」，拍下王冠手勢和漢堡本體的合照，並完成社群任務，有機會獲得299元回饋金，共計抽出100名幸運得主。

「肯德基」呼應春節到來，推出金沙系列新品「富貴金沙起司脆雞」，將酥脆炸雞淋上濃郁金黃的開運金沙起司醬，最後撒上帕瑪森乾酪絲點綴，能夠吃到鹹蛋黃與起司交織而成的層次風味，單點每塊77元，另有富貴金沙起司脆雞XL餐、富貴金沙起司脆雞雙人餐、富貴金沙起司脆雞全家餐等不同組合，每套254元。

同步推出的全新「開運金沙沾醬」，採幸運小金幣造型，為年節增添喜氣，適合搭配薯條、雞塊、鱈魚圈圈品嚐，加購價12元。1月27日開賣當日，肯德基同步啟動「搶金沙發財金$168」限時驚喜，「4塊富貴金沙起司脆雞＋開運金沙沾醬配脆薯(中)」，優惠價168元，現享45折，全台限量5,000桶。

「肯德基」推出金沙系列新品「富貴金沙起司脆雞」。圖／肯德基提供
「肯德基」推出金沙系列新品「富貴金沙起司脆雞」。圖／肯德基提供
肯德基新推出「富貴金沙起司脆雞」，並有多種方案選擇。圖／肯德基提供
肯德基新推出「富貴金沙起司脆雞」，並有多種方案選擇。圖／肯德基提供

