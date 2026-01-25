獨／鄰近台北101！超人氣「屠夫漢堡」信義創始店今日熄燈

把握最後的機會！鄰近台北101的人氣漢堡店「屠夫漢堡 Butcher by LanPengYou」創始店，將於今日（1月25日）劃下句點，結束超過5年的營業時光。為回饋消費者，業者也推出「滿低消免費贈酒」、「拍立得體驗」等活動，讓粉絲們留下專屬的回憶。

主打美式漢堡的餐酒館「屠夫漢堡 Butcher by LanPengYou」自2020年6月創立至今，首店位於台北市信義區，鄰近臨江夜市、台北101等指標景點。店內的空間環境充滿設計個性且主打黑色風格，招牌為親手修清、絞肉、調味且手打製作的美式漢堡，提供起司牛肉堡、海鹽堅果牛奶糖牛肉堡、松露奶油蛋牛肉堡等特色口味，還有屠夫雞翅、洋蔥圈等佐餐餐點，開幕後即獲得許多消費者喜愛，成為台北美式漢堡人氣名單之一。

在粉絲支持之下，屠夫漢堡現有信義、忠孝、新竹等多間分店，其中信義創始店在google map獲得超過2,000則評論，平均獲得4.1分。雖然獲得粉絲支持，但在2025年12月時，業者即針對信義店發布歇業預告，並在今日迎來最後營業日。

為回饋支持的粉絲，信義店推出「滿低消免費贈酒」活動，並準備「拍立得」供顧客留下紀念照。同時業者預告，接下來將帶著新研發的產品與形象，搬遷至「大安旗艦店」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康