農曆新年亞洲熱門旅遊目的地 台北首度躋身前3
旅遊業者公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京與曼谷為前2名，第3名則是台北，這也是台灣有城市首度躋身前3名。
旅遊業者Agoda發布新聞稿表示，根據Agoda農曆新年（2月14日至2月18日）的住宿搜尋趨勢，東京與曼谷近2年在亞洲城市整體排名中皆穩居第1與第2名寶座，而台北則於2026年首度攀升至第3名，緊隨其後的則是大阪（日本）與首爾（韓國）。
除了區域排名上升以外，Agoda表示，台灣市場的國際旅客來源持續產生變化，台北、高雄與台中仍是農曆新年期間國際旅客最常搜尋的台灣城市，但旅客來源結構已逐漸轉變。
Agoda說明，今年對台灣展現高度旅遊興趣的前3大國際旅客市場分別為韓國、香港與菲律賓，其中菲律賓不僅首次進榜，其對台灣旅遊搜尋量高達91%，成長幅度在亞洲市場居冠。
相較之下，2025年對台灣展現高度旅遊興趣的前3大市場來源則為香港、韓國與馬來西亞，顯示台灣在東南亞市場需求逐漸升溫，同時北亞國際旅客來台短程旅遊熱度也依然不減。
Agoda指出，數據蒐集期間為2025年12月1日至12月25日，統計入住日期為2026年2月14日至2月18日住宿搜尋量，並與去年同期蒐集的入住日期為2025年1月29日至2月2日（農曆新年期間）的數據進行比較。
