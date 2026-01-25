北市吃到飽餐廳爆食安疑慮 民眾驚見肉片上有「小強」

北市信義區吃到飽餐廳「燒肉神保町信義館」遭爆食安疑慮，有民眾點名「避雷餐廳」，日前用餐卻發現肉片出現「小強」，店家對此致歉。北市衛生局回應，稽查未發現病媒出沒，但查有冰箱食材未覆蓋等多項衛生缺失，限期1月30日前改善。

第一次到該店用餐的丁小姐說，朋友在社群看到有人推薦，因想幫朋友慶生而選擇到此用餐。她與3名友人於1月22日晚間入內，正當進行第二輪烤肉，友人翻面時發現肉片上有蟲，一開始不確定是什麼，仔細看疑似小強，立刻請服務人員來處理。

她指出，服務人員僅將有蟲的肉片夾走並更換烤盤，烤盤上原有肉片仍在，夾走蟲子的烤肉夾卻沒更換，全程也未致歉。他們主動詢問是否會處理此事，服務人員僅稱可將同盤肉品收回並換一份新的，但她坦言無法確認後廚肉品保存與整體衛生狀況，對其他肉品品質感到疑慮。

丁小姐說，服務人員再次詢問後，回覆稱「昨天才剛清潔消毒」，內場沒注意到會發生這狀況，也不知該如何處理。在他們表達對衛生、後續處理方式的不滿後，服務人員聯絡主管後，表示可折抵1位費用，但他們仍強調對肉品品質的疑慮，擔心食用後可能影響身體健康，追問是否還有其他處理方式，對方才稱若不繼續用餐，可全額退費。

她表示，與友人最後決定不繼續用餐，之後致電1999通報，也希望店家可重視消費者感受及食安問題的嚴重性。店長1月23日向他們致歉，坦言員工處理SOP不夠完善，食安是大眾非常重視，發生問題，店家責無旁貸，當天再次加強消毒，衛生局也到店稽查環境。

丁小姐在社群分享用餐經驗，不少人直呼噁心，「整桌人都沒胃口了」、「這會變成心理陰影吧」，也有人認為店家態度不行，更有人透露「之前部門聚餐吃這家，剛入坐就有強哥從天而降。」

衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，1月23日派員前往現場針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等進行稽查，經查現場未見有病媒出沒痕跡。

林冠蓁說，但查有現場食品從業人員無法出示病媒消毒紀錄文件、食品從業人員教育訓練紀錄，冰箱食材未覆蓋、冰箱層架生鏽脫樣，已責令1月30日前改善完成，期屆複查如仍不符規定，將依違反食安法第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。