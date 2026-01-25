快訊

直播／霍諾德現身全場歡呼！ 輕裝上陣超悠哉

正妹YTR合體「三合一主機」！PS5＋Switch 2＋Xbox 散熱器竟用傳統工藝打造

邀你仰望台北的天空！霍諾德以童心支撐攀岩初衷：要是能爬上去就好了

紐約旅遊展拚台灣觀光 經濟鏈結帶動旅客量

中央社／ 紐約24日專電

「2026紐約旅遊冒險展」今天在嚴寒氣候下登場，隨著台美經貿與科技鏈結擴大，台灣航空業者陸續在北美市場擴點與增班，預計今年北美旅客量將繼續提高。

2026紐約旅遊冒險展（2026 New York Travel & Adventure Show）24日與25日在紐約賈維茨會議中心（Javits Convention Center）登場，低溫氣候下吸引大批旅遊愛好者到場；觀光署在入場正門顯眼位置設置大型台灣展覽區，提供參觀者旅台一站式體驗及服務。

旅展同步推出紐約宣傳主題Picture Me in Taiwan，透過展館體驗與旅遊靈感，引導旅客想像置身台灣精彩片刻。

台美經貿持續深化，台灣對美出口與投資擴大，兩地商務旅遊往來已超過疫情前水準，無論訪台或過境旅客均提高。雙方近期達成關稅協議架構，穩定關稅下業者競爭力增長，預料將推進兩地商務量。

駐紐約辦事處長李志強指出，最近台灣與美國達成關稅協議，之後台灣輸美產品將會降至15%，主要競爭對手日本與韓國也是15%，越南或其他國家較高，對台灣廠商來講是很好的機會，相信會有很多產品輸往美國。

抵台旅客雖有提高，讓大量過境客留在台灣旅遊消費是重大挑戰。觀光署持續宣傳台灣燈會等大型活動與知名景點，希望台美經貿浪潮同時吸引各階層北美旅客。

觀光署駐紐約辦事處主任莊靜真表示，台灣很受北美市場客人喜好，去年較前年成長約10%，台灣航空業者今年美東地區會增班或擴增航點，預期訪台旅客會更便利，人數會持續增加。

台灣航空業者去年業績優異，華航與星宇航空陸續拓點鳳凰城，除了服務台灣商務與一般旅客，同時吸引美國西岸高質量亞洲科技客源。

長榮航空7月將首航美國首都華盛頓特區，引起業界高度關注與市場期待；如果進度順利，華航今年中預計將遷至紐約甘迺迪國際機場全新第一航廈，也是熱門話題。

華航紐約分公司總經理李文儀指出，華航北美佈局逐步擴大，2025年12月跟隨台積電腳步開航鳳凰城，2026年將持續擴大航班安排，8月5日紐約增加第5個航班，每週4班增為5班，希望年底隨新機交付進度有機會增加到每週7班，因應暢旺需求，北美營運將會增加。

航空業者營運由美西擴大至競爭激烈的美東市場，除了顯示台灣對美國的經濟實力，也將提高桃園國際機場地位，在全球經濟轉變中增加航空樞紐競爭力。

紐約 美國

延伸閱讀

2台灣人搭乘直升機阿蘇失聯 觀光署：尚未獲通報

熊本阿蘇山觀光直升機失聯載2台旅客 觀光署說話了

懷孕空姐轉地勤遭拒被迫留職停薪 華航涉懷孕歧視挨罰32萬

華航疑爆胎返航檢修 民航局接獲通報派員調查

相關新聞

外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

近年來「厭童文化」成為網路上的敏感議題，更時常引發正反討論。日前有網友在社群發文表示，某天帶小孩去買甜甜圈，但店家卻以「...

不敵重建！香港百年老字號蓮香樓4月搬遷 新址距老店步行僅6分鐘

位於香港中環威靈頓街的百年老字號茶樓蓮香樓，日前發出搬遷啟事，表示現址即將拆卸重建，「將於2026年4月移師到德輔道中2...

米其林評審員解鎖2026餐飲趨勢！苦味與鮮味成要角 直火烹調是新日常

2026年伊始，《米其林指南》評審員已察覺全球餐飲市場趨勢正在悄悄地改變。品味菜單不再由單一潮流主宰，而是回歸食材本質的...

路人視角開箱《重返沉默之丘》：三角頭帥炸！還原度高如遊戲闖關…缺點沒解釋設定

看了重返沉默之丘，先說前提，我其實沒看過2006年的《沉默之丘》，也完全沒玩過電玩，對角色、世界觀、怪物設定基本上是零認識，所以算是用一個「路人觀眾」的角度進場。 不過，自己蠻喜歡這部片的整體氛

SHIATZY CHEN發表「摺疊的故鄉」企劃 林心如親訴暖心回憶

2026農曆新年即將來臨之際，SHIATZY CHEN夏姿・陳以「那些值得被留下的溫度」為題，邀請林心如展開關於成長與記...

129元爽嗑1斤蛤蜊！路易莎火鍋版圖插旗台中 加碼13盎司肉盤豪邁吃

路易莎集團旗下人氣文青鍋物品牌「丹生炊事」，即日起正式進駐台中麗寶福容大飯店。為慶祝開幕，品牌祭出超吸睛優惠，凡點購任一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。