外帶也不行？甜甜圈店「拒接待12歲以下孩童」引爭議 店家澄清遭罵翻

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
針對網友「厭童」的指控，甜甜圈店家也出面回應。圖/翻攝自Threads
針對網友「厭童」的指控，甜甜圈店家也出面回應。圖/翻攝自Threads

近年來「厭童文化」成為網路上的敏感議題，更時常引發正反討論。日前有網友在社群發文表示，某天帶小孩去買甜甜圈，但店家卻以「沒有接待12歲以下的小朋友」為由，執意要趕小孩出店門，由於她是「外帶」而非內用，因此十分不能諒解店家，貼文一出，立刻引發網友熱議，不少人力挺原Po，甚至發動抵制狂刷一星負評；但也有網友持不同看法，表示「你們能不能事先確認店家能不能接受小孩？請尊重店家規則」，由於話題持續炎上，店家也出面回應。

根據該名網友發文，這天她帶著6歲小孩去台北中山區的一家人氣甜甜圈店，想要外帶甜甜圈，她說「小孩靜靜跟在旁邊，沒有影響到別人」，但一進門，店家卻回說「我們沒有接待12歲以下的小朋友」，即便她強調「只是要外帶，沒有要你們接待小孩」，但店家卻跳針般執意要趕小孩出門，讓她大嘆，「我明白有些店家不招待孩子，但連外帶點餐的幾分鐘都不願意讓孩子踏進門，甚至要孩子自己在外面等，我覺得非常不尊重人」。

隨著社群話題發酵，許多網友跑到店家Google評論狂刷一星負評，並紛紛留言「厭童店家需避雷」、「外帶要小孩自己在店外等，出事誰負責？」；而店家也在該貼文下方留言回應，自開店以來都是有接待跟歡迎小朋友的店家，直到一個月前，才在社群及店門口公告「內用、外帶只接待12歲以上」，並說到「我們沒有在事發後更改規則，有些人不了解實際情形，拿以前的截圖來批評我們偷改規則，但其實這些公告一個月前就已經更改了」。

此外，「現場我們也提出不同建議方案，不過當下實在是如果不遵守規定，對於其他遵守的客人也是不公平的」，最後店家強調，當下也曾說了多次抱歉，但這部分「小姐並沒有如實表述出來」，並說「沒有人想要拒絕可以賺錢的機會，我們本來都是歡迎小孩的，會有這樣的決定並不是厭童」。

