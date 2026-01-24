不敵重建！香港百年老字號蓮香樓4月搬遷 新址距老店步行僅6分鐘
位於香港中環威靈頓街的百年老字號茶樓蓮香樓，日前發出搬遷啟事，表示現址即將拆卸重建，「將於2026年4月移師到德輔道中249-251號東寧大廈，以全新面貌為大家繼續服務」，同時表示「蓮香樓衷心感謝大家，陪伴走過99年的溫馨時光。」
香港蓮香樓1927年於中環皇后大道開業，其後經歷兩次搬遷，最後遷至中環威靈頓街160號現址。蓮香樓復古懷舊的風格，已成為香港文化代表，電影《花樣年華》更特別選在這裡舉行開鏡記者會，男女主角梁朝偉與張曼玉皆以劇中造型出席，成為一時佳話。
自2019年起，在社運、疫情、大環境因素的衝擊下，蓮香樓曾數度停業，在2024年4月1日由新經營團隊接手後在原址重啟後經營至今，依舊保留蓋碗茶盅泡茶、點心車叫賣等廣東茶樓文化，延續百年情。
這次面對建物將拆除重建，蓮香樓非走不可，新址上環德輔道中249-251號，距離中環舊址步行僅需6分鐘；新店面佔地地下、一、二樓共三樓層，且坐擁地鐵出口與三面採光優勢，空間上比現址來得開闊許多。蓮香樓表示，希望未來以全新面貌，為大家繼續服務，「把『一盅兩件』的餐飲文化，繼續傳承下去。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言