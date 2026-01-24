路人視角開箱《重返沉默之丘》：三角頭帥炸！還原度高如遊戲闖關…缺點沒解釋設定

快訊

聯合新聞網／ 來一杯奶茶
圖／取自 車庫娛樂
看了重返沉默之丘，先說前提，我其實沒看過2006年的《沉默之丘》，也完全沒玩過電玩，對角色、世界觀、怪物設定基本上是零認識，所以算是用一個「路人觀眾」的角度進場。

不過，自己蠻喜歡這部片的整體氛圍。場景、畫面切換、敘事節奏都有一種很強的遊戲感，很多時候會覺得自己不是在看電影，而是跟著主角在「跑流程」，一關一關往前推。

圖／取自 車庫娛樂
對遊戲迷來說，應該會覺得還原度蠻高，也難怪這部片會被不少玩過遊戲的人說是高度致敬原作。

看完之後特地去查了一下電玩的劇情，大致也驗證了原本的理解...整個故事是在講男主角自己的心理狀態，比較像是一個走不出去的內心監獄，不斷自責、懲罰自己，帶著罪惡感一路往下沉；電影裡很多看起來混亂、破碎的段落，其實都跟這個核心有關。

不過也因為遊戲感真的很重，對於沒有接觸過原作的一般觀眾來說，觀影門檻會稍微高一點。

電影沒有用「解釋型劇情」帶觀眾快速進入狀況，有些設定就是直接丟出來，如果沒有先做功課，可能要看到後段，才會比較清楚整個故事到底在講什麼、主角在面對的是什麼。

圖／取自 車庫娛樂
電影版本確實有一些改編，並非完全照電玩走，但這樣的調整方向是好的，對於劇情走向比較合理也更能夠串起來。

如果能在前段多給一點邏輯鋪陳或引導，對非遊戲玩家應該會更友善。

圖／取自 車庫娛樂
喜歡電影營造的氛圍，那種壓迫感、空蕩感加上很強烈的遊戲敘事感，是這部片最有特色的地方...三角頭真的很帥，出場氣場很強！

最後提醒一下，畫面有些地方對密集恐懼症真的不太友善，這點要先有心理準備。

◎本文獲 來一杯奶茶 授權，原文見此；內容受版權保護，未經同意禁止取用。

