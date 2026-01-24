SHIATZY CHEN發表「摺疊的故鄉」企劃 林心如親訴暖心回憶

2026農曆新年即將來臨之際，SHIATZY CHEN夏姿・陳以「那些值得被留下的溫度」為題，邀請林心如展開關於成長與記憶的對話，亦將品牌一年之始的企劃，聚焦在華人過年文化中細膩的情感一瞬。林心如在訪談中並回望童年的難忘場景：一家人圍爐、收紅包、此起彼落的笑聲，看似日常的片刻，隨時光推移成為今日生命中真實的情感紋理，更化作企劃主題「摺疊的故鄉」的風格養分。

影片中，林心如感性回憶起童年的過年時光，提及圍爐、紅包與笑聲如何交織成其生命中的重要養分。她回憶自己第一次包紅包給長輩的經驗，那一刻，她形容是一種真正感受到「長大了」的時間分界線，同時也第一次具體理解「傳承」並非抽象口號，而是透過實際的好為，將感謝與心意回饋予上一代。 品牌於是嘗試把這份溫度轉譯成服裝語彙：從棉襖輪廓到針線細節，每件作品都像是替生活與情感的「備份」，讓衣著不只是造型，而是承載時間感、家庭記憶與文化情緒的載體。