SHIATZY CHEN發表「摺疊的故鄉」企劃 林心如親訴暖心回憶

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
林心如展示多款SHIATZY CHEN 2026新年限定系列，包含中式線裝書為靈感的粉色緹花棉襖背心、貂毛立領緹花棉襖外套。圖／SHIATZY CHEN提供
林心如展示多款SHIATZY CHEN 2026新年限定系列，包含中式線裝書為靈感的粉色緹花棉襖背心、貂毛立領緹花棉襖外套。圖／SHIATZY CHEN提供

2026農曆新年即將來臨之際，SHIATZY CHEN夏姿・陳以「那些值得被留下的溫度」為題，邀請林心如展開關於成長與記憶的對話，亦將品牌一年之始的企劃，聚焦在華人過年文化中細膩的情感一瞬。林心如在訪談中並回望童年的難忘場景：一家人圍爐、收紅包、此起彼落的笑聲，看似日常的片刻，隨時光推移成為今日生命中真實的情感紋理，更化作企劃主題「摺疊的故鄉」的風格養分。

影片中，林心如感性回憶起童年的過年時光，提及圍爐、紅包與笑聲如何交織成其生命中的重要養分。她回憶自己第一次包紅包給長輩的經驗，那一刻，她形容是一種真正感受到「長大了」的時間分界線，同時也第一次具體理解「傳承」並非抽象口號，而是透過實際的好為，將感謝與心意回饋予上一代。 品牌於是嘗試把這份溫度轉譯成服裝語彙：從棉襖輪廓到針線細節，每件作品都像是替生活與情感的「備份」，讓衣著不只是造型，而是承載時間感、家庭記憶與文化情緒的載體。

為此林心如並展示了多款SHIATZY CHEN 2026新年限定系列，像是粉色緹花棉襖背心便是以中式線裝書為靈感，領口便點綴以貂毛立領、玉石釦，訂價35,800元；該系列另包含推薦新品：貂毛立領緹花棉襖外套與開版緹花長裙，透過對東方傳統服裝的致敬，連結代代相承的東方情感。同時針對不同風格需求，SHIATZY CHEN並同步推薦不對稱斜裁流蘇半裙，以優雅剪裁和別具個性的設計，共築出鮮明、輕快、時髦的節慶氛圍。

貂毛立領緹花棉襖外套，45,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛立領緹花棉襖外套，45,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛立領緹花棉襖背心，35,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
貂毛立領緹花棉襖背心，35,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
林心如在SHIATZY CHEN夏姿・陳「摺疊的故鄉」影片中，傾訴家族的情感與年節時的獨特回憶。圖／SHIATZY CHEN提供
林心如在SHIATZY CHEN夏姿・陳「摺疊的故鄉」影片中，傾訴家族的情感與年節時的獨特回憶。圖／SHIATZY CHEN提供
不對稱斜裁流蘇半裙，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
不對稱斜裁流蘇半裙，32,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

情感 紅包 服裝

