129元爽嗑1斤蛤蜊！路易莎火鍋版圖插旗台中 加碼13盎司肉盤豪邁吃

路易莎集團旗下人氣文青鍋物品牌「丹生炊事」，即日起正式進駐台中麗寶福容大飯店。為慶祝開幕，品牌祭出超吸睛優惠，凡點購任一套餐，加價129元即可爽嗑重量達一斤的鮮甜蛤蜊；此外，指定培根五花牛或梅花豬套餐，加價159元，肉量更從5至5.5盎司直接飆升至13盎司，要在年節前夕以澎湃份量震撼饕客味蕾。

「丹生炊事」自2020年疫情期間誕生以來，品牌核心在於對「原湯」的極致追求。創辦人黃銘賢因熱愛健身，對健康飲食極為講究，他發現市售湯底多以調味粉堆疊，於是砸重金訂製直徑133公分、可同時熬煮30隻雞的大型蒸氣鍋爐，堅持以老母雞、台產白甘蔗及多款蔬果長時間慢火熬煮。

在湯底選擇上，丹生炊事共推出7款好湯底，包括以台產白甘蔗與多款新鮮蔬果、昆布熬煮而成、甘香清甜的「甘蔗清原湯」，以及老母雞搭配十全藥膳燉煮10小時、濃郁滋養的「十全溫補熬雞湯」；另有以無添加豆漿結合川味擔擔醬的「擔擔鹹豆漿」，以及多款花椒與辣椒慢炒熬製、香麻圓潤的「川椒紅香湯」。此外，還提供古法醃漬酸白菜燉煮的「酸菜白肉鍋」、醬香回甘的「日式壽喜燒」，以及整瓶米酒入鍋、酒香溫潤不油膩的「燒酒雞鍋」，每一滴精華都不假手化學添加。用餐尾聲由店員現煮的雜炊粥，更是吸飽湯底精華，被黃銘賢視為「證明湯底品質」的最終試金石。

隨著台中麗寶店啟動營運，「丹生炊事」也正式宣告全台佈局計畫，未來將進一步跨足高雄。這場從台北新板特區延伸至台中的原湯革命，不僅展現了路易莎深耕餐飲場域的互信基礎，更邀請消費者在樂園行程之餘，細細品味一鍋慢熬而成的純粹好湯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康