珍稀36年單一桶原酒藏家快搶！格蘭菲迪全新Archive系列台灣免稅獨賣

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
酒液呈現深紅桃心木色，綻放雪莉橡木與太妃糖的香氣，口感厚實飽滿，展現果香、辛香與雪莉風味雪酪的豐富層次，尾韻悠長。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
創造多項威士忌業界先河的格蘭菲迪（Glenfiddich）酒廠，為紀念酒廠自1887年蒸餾出第一滴威士忌的歷史時刻，推出全新高年份Archive系列「1987一百週年聖誕桶」，僅以單一珍稀酒桶裝瓶。全新酒款於台灣機場免稅店獨家限定發售，酒精濃度53.9%，建議售價16萬8,000元，售完即絕版。

回溯 1886 年，創辦人威廉．格蘭（William Grant）在9名子女與1位石匠的協助下，建立「格蘭菲迪」（即蓋爾語中的「鹿之谷」意涵）酒廠，並於隔年 12 月 25 日迎來首滴原酒誕生，開啟了單一麥芽威士忌的黃金時代。

此次發表的全新高年份Archive系列「1987 一百週年聖誕桶」，悉心於美國橡木桶中靜置長達 36 年，以 53.9% 原酒強度自然釋出，全程不經冷凝過濾、不添加色素，忠實復刻時間在木桶中緩慢呼吸的原始風貌，呈現迷人的深紅桃心木色澤。

酒款在香氣上展現出厚實的雪莉橡木與太妃糖底蘊，伴隨熟成乾果的馥郁層次；入口後，奶油般的滑順感與淡雅肉桂辛香交織，結構細緻且尾韻悠長。外裝設計則延續經典三角形高級無鉛水晶瓶身，酒標復刻1960年代的經典紅色品牌字，並標示酒桶編號與專屬瓶號，悄然訴說這款百年紀念之作的獨特身分。

格蘭菲迪全新高年份Archive系列「1987一百週年聖誕桶」，盛裝於黑梣木打造的雙開沙龍門收藏盒中，每一瓶酒標皆印有台灣限定標示，這不僅是一瓶珍稀威士忌，更是一段被時間封存、無法複製的百年歷史瞬間。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪Archive系列全新推出「1987一百週年聖誕桶」，凝聚百年製酒精神，於台灣機場免稅通路獨家限定發售。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
收藏盒以沉穩質感的黑梣木製成，盒身與瓶身酒標刻印台灣限定、專屬酒桶編號與瓶號，奠定其非凡的收藏價值與意義。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪Archive系列精選酒廠典藏中極為珍稀的橡木桶，單桶歷經長年熟成後一次裝瓶，成就無可複製的歷史之作。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
威士忌 售價

