備戰2026冬奧 OMEGA發表最新「雪時計」海馬專屬表 見證傳奇

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA Seamaster海馬潛水300米專屬腕表，五集鈦金屬，43.5毫米、8806機芯、300米防水，30萬9,000元。圖／OMEGA提供
OMEGA Seamaster海馬潛水300米專屬腕表，五集鈦金屬，43.5毫米、8806機芯、300米防水，30萬9,000元。圖／OMEGA提供

隨著冬季奧運即將在義大利Milano正式展開，不僅來自全世界的頂尖運動員都已摩拳擦掌、枕戈待旦，身為大會官方時計的高級製表品牌歐米茄（OMEGA）也發表了最新Seamaster海馬潛水300米專屬腕表，以精密機芯、經典設計與全白色彩，為即將來臨的紀念性時刻悄悄暖身。

本屆2026年的Milano Cortina冬季奧運將從2月6日至22日舉辦，合計16個運動競賽主題、116項比賽。OMEGA不僅自1932年以來第32次擔任奧運會官方計時，同時也發明了無數精密科技儀器從影像、光學、觸控進而精密確認賽事成果，為超越人類五官可辨識的細小差別見證真實，進而協助大會進行公正判斷。

新款Seamaster海馬潛水300米專屬腕表則選用了輕量化、優異物理性的鈦金屬以為表殼質材，43.5毫米的五級鈦表殼下使用具55小時動力儲存的8806同軸擒縱大師天文台認證機芯。機芯雖無法在封閉式後底蓋中近距離欣賞，但確實通過METAS大師天文台認證，在性能、精密、（15,000高斯）防磁、動力儲存等多重面向具有水準以上的優異表現。

不僅如此，表款在設計外觀同樣結合冰雪概念與精緻造工細節，拋光與磨砂交錯處理的表殼像選手們堅定的意志，10點鐘方向並有經過噴砂工序的排氦氣閥，耐刮磨的白色陶瓷表圈其刻度再運用雷射雕刻呈現立體浮雕質感，像漫天風雪覆蓋大地後，人類意志的真實體現。

貌似白雪冰霜侵蝕的面盤中，藏入了與後底蓋一樣靈感源自Milano Cortina 2026中的「26」數字，全表重量約105公克，並帶來300米防水性能。每一只表款都將附上特製的Milano Cortina 2026專屬表盒，並提供五年全球保證，訂價30萬9,000元，可洽全台OMEGA專門店詢問。

隨表將附上特製表盒，並具備五年全球保固。圖／OMEGA提供
隨表將附上特製表盒，並具備五年全球保固。圖／OMEGA提供
從表圈、面盤、只真的清一色雪白，宛如重現漫天風雪中的奇蹟雪景。圖／OMEGA提供
從表圈、面盤、只真的清一色雪白，宛如重現漫天風雪中的奇蹟雪景。圖／OMEGA提供
封閉式後底蓋有著26字樣，從本屆大會的2026中轉譯而來。圖／OMEGA提供
封閉式後底蓋有著26字樣，從本屆大會的2026中轉譯而來。圖／OMEGA提供
本屆2026年的Milano Cortina冬季奧運將從2月6日至22日舉辦，合計16個運動競賽主題、116項比賽。圖／翻攝自IG@OMEGA
本屆2026年的Milano Cortina冬季奧運將從2月6日至22日舉辦，合計16個運動競賽主題、116項比賽。圖／翻攝自IG@OMEGA
不僅打造精密時計有成，OMEGA同時在過去數十年間發明無數儀器、協助大會判別賽果。圖／翻攝自IG@OMEGA
不僅打造精密時計有成，OMEGA同時在過去數十年間發明無數儀器、協助大會判別賽果。圖／翻攝自IG@OMEGA

奧運 設計

