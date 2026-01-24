快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

也想爬台北101？亞洲家長可能「金句」連發 網友：PTSD都發作了

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德將攀爬台北101。圖／Netflix提供
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德將攀爬台北101。圖／Netflix提供

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明天上午9時將挑戰徒手攀爬台北101活動，國際關注，也是台灣這幾天最熱門話題。Threads有網友發問，「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼」，其他網友紛紛貢獻「金句」，都堪稱經典。

霍諾德原定今天攀爬台北101，因天候不佳延期。他稍早透過IG發影片，他說，很遺憾今天無法挑戰。「這幾天收到了許多人的支持與祝福，真的讓我非常感動。希望天氣能趕快好轉，讓我能有機會挑戰美麗的台北101」。

對於這項空前挑戰，有網友好奇，如果主角是自己，家長會有什麼反應。其他網友舉例，「數到3，給我下來」、「別人說的你就去做，我說的你就當耳邊風」、「你哪根蔥」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」、「皮在癢」、「下來，你以為你是蜘蛛人嗎」、「別人叫你爬你就爬」、「正事不做，老學人家搞那些有的沒有的」、「整天只會做白日夢，也不秤秤自己幾斤幾兩」、「爬101對你未來有什麼幫助」、「好啊現在翅膀硬了」、「敢去就不要給我回來」、「人家是什麼人，你又是什麼人」。

而亞洲家長給人印象特別重視學業，有網友表示，「同學叫你去就去？」、「功課寫完再去」、「你要是把這精神拿來讀書不知道可以考多好」、「敢爬那麼高也沒見你爬到頂大」、「期末考考成這樣還敢去爬101」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「讀書有一半認真早就上台大了」、「你連100分都沒考過，還想爬到101」、「有那個時間爬101為什麼不讀書」、「考100分才讓你爬」。

各種金句令人莞爾，不少網友留言，「每句話從小到大一定有聽過」、「看完留言PTSD（創傷後壓力症候群）都發作了」、「太真實了」、「裡面留言可以寫成一本媽媽語錄了」、「這串太猛了，大腦一直刷我媽的聲音」、「看完留言我突然很想念我媽媽」、「困在留言出不去，笑瘋，天下的媽媽真的都是一樣的」、「這裡的亞洲血統完全不需要驗呢」、「小時候都有聽過」。

霍諾德 台北101 PTSD

延伸閱讀

霍諾德明天攀台北101有望？信義區最新降雨機率大幅往下

徒手攀岩台北101遇雨延期！霍諾德拍片親吐遺憾心情

攀爬台北101極限交棒！法國蜘蛛人22年前「罕見妥協」登頂 感性：我聽到了生命

天公不作美！霍諾德攀登台北101延期 五月天阿信早起4字發聲了

相關新聞

也想爬台北101？ 亞洲家長可能「金句」連發 網友：PTSD都發作了

美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）明天上午9時將挑戰徒手攀爬台北101活動，國際關注，也是台灣這...

有種老派叫Miu Miu 從包款、皮衣到長靴？解構仿舊魅力幕後一次看

Miu Miu以Making of Old特別計畫，向外呈現品牌對皮革工藝的執著與想像。從選料、處理到完成，過程中凝聚大...

不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行

創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「L...

米其林星級伴拌醬來了！WAT聯手金蓬萊打造新春禮盒 早鳥預購享優惠

台灣潮流瓶裝雞尾酒品牌 WAT 再度展現跨界創意，攜手連續8年蟬聯米其林一星的台菜名家「金蓬萊遵古台菜」，於 2026丙...

Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店　E.L.F.誇：太內行

「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23...

飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣

有旅客昨搭乘長榮航空飛往日本小松的航班，卻因機場天候不佳轉降仙台，可天氣狀況持續未好轉，結果最後航機直接從仙台返抵桃園機...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。