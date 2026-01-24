有種老派叫Miu Miu 從包款、皮衣到長靴？解構仿舊魅力幕後一次看

Miu Miu以Making of Old特別計畫，向外呈現品牌對皮革工藝的執著與想像。從選料、處理到完成，過程中凝聚大量時間與研究，細膩描繪材質與歲月之間的對話。計畫不僅披露了「做舊」與Patina光澤的成形幕後，更展現Miu Miu如何將時間別成設計與風格的獨特DNA。

Miu Miu嚴選上乘皮革作為起點，仔細觀察並研究每一張皮面的天然紋理與細微色差。設計團隊選擇讓材質本身的天然之美被完整保留，隨著時間流逝，皮革將積累下生活痕跡，並形塑專屬於每一個使用者的故事；無論是包款、鞋履都經過反覆手工打磨、洗滌與刷製，Miu Miu進而在表面上創造出光澤感，也讓表面細節在日常中持續變化。這種概念形似於日本古著（二手）領域中「養」的概念，因為時間為商品的美感加值。

繁複的工序被運用在Miu Miu多個系列中，最明顯的像是Arcadie、Pocket、Wander等經典包款，這些包款以柔軟的nappa與vitello皮革為基底，結合工藝與設計節奏，耐看、細膩，更與青春甜美的Miu Miu女孩印象堆疊出反差。