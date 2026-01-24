霍諾德今攀台北101 國父紀念館小編貼心提醒：不會有人看錯側吧

自由攀岩傳奇人物艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）今天將挑戰徒手攀登台北101，預期將有大批民眾到現場爭睹。國父紀念館的廣場雖然看得到台北101，但國父紀念館臉書粉專小編發文提醒，來了會看不到，「不要傻傻的內」，祝霍諾德攀登101圓滿順利平安。

「國立國父紀念館National Dr.Sun Yat-sen Memorial Hall」臉書粉專昨天發文，今天艾力克斯霍諾德要攀登101，「我們很歡迎大家來國父紀念館散步步，但是，在我們這一側是看不見他的唷」，霍諾德是在東南側攀爬，國父紀念館這一側是西北側。請網友幫忙宣傳。

前年跨年曾有民眾將「台北天空塔」誤認是台北101，「如果有朋友說來去國父紀念館廣場看霍諾德，記得跟他說國父紀念館小編有說看不到的唷」，國父紀念館小編表示，「應該不會有人跨年煙火看錯棟，然後要看霍諾德看錯側吧？」

其他網友表示，「小編hen會」、「這個蹭得很自然不帶痕跡」、「小編也太貼心」、「小編貼心又幽默」、「可惜，這麼近卻無法觀賞」、「今天才知道國父紀念館有小編，今天才知道國父紀念館小編是活潑的」、「這提醒很重要」。