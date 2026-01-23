不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行

創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」進入試營運，引發台灣粉絲關注，社群媒體也陸續出現各式各樣的網紅開箱文。

Ladurée最受大家矚目、最具代表性的招牌商品，的確是色彩繽紛的「馬卡龍」（macaron）；但對巴黎人而言，Ladurée是當地標誌性的經典茶室（salon de thé），在優雅的空間供應法式早餐、午茶套餐與輕食，宛如貴婦社交場所。因此當真正的巴黎老饕或當地人，走進Ladurée這座優雅的薄荷綠沙龍時，點單內容經常是跳過觀光客偏好的色彩豐富的甜點，而顯得更加老道而洗鍊。

打開巴黎人的Ladurée必點清單，除了經典口味的馬卡龍以外，巴黎人更偏好「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）、「法式吐司」（Pain Perdu）等不敗經典。

「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）結合了千層酥皮（feuilletage / pâte feuilletée）、焦糖泡芙（choux caramelisés）、甜點奶餡（crème pâtissière）與香緹鮮奶油（crème Chantilly）；而Ladurée的版本，更以口感細膩著稱，尤其帶有香草氣息的變奏版「Saint-Honoré Vanilla」最是為人稱道。

Ladurée的「傳統法式吐司」，在巴黎早午餐圈非常出名。它的質地極其厚實且如雲朵般柔軟，內部濕潤如布丁，外層煎得微焦。巴黎人常在周末早上點一份「傳統法式吐司」，搭配自己喜歡的茶或咖啡，就是一個理想的早晨。