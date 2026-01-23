不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行
創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」進入試營運，引發台灣粉絲關注，社群媒體也陸續出現各式各樣的網紅開箱文。
Ladurée最受大家矚目、最具代表性的招牌商品，的確是色彩繽紛的「馬卡龍」（macaron）；但對巴黎人而言，Ladurée是當地標誌性的經典茶室（salon de thé），在優雅的空間供應法式早餐、午茶套餐與輕食，宛如貴婦社交場所。因此當真正的巴黎老饕或當地人，走進Ladurée這座優雅的薄荷綠沙龍時，點單內容經常是跳過觀光客偏好的色彩豐富的甜點，而顯得更加老道而洗鍊。
打開巴黎人的Ladurée必點清單，除了經典口味的馬卡龍以外，巴黎人更偏好「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）、「法式吐司」（Pain Perdu）等不敗經典。
「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）結合了千層酥皮（feuilletage / pâte feuilletée）、焦糖泡芙（choux caramelisés）、甜點奶餡（crème pâtissière）與香緹鮮奶油（crème Chantilly）；而Ladurée的版本，更以口感細膩著稱，尤其帶有香草氣息的變奏版「Saint-Honoré Vanilla」最是為人稱道。
Ladurée的「傳統法式吐司」，在巴黎早午餐圈非常出名。它的質地極其厚實且如雲朵般柔軟，內部濕潤如布丁，外層煎得微焦。巴黎人常在周末早上點一份「傳統法式吐司」，搭配自己喜歡的茶或咖啡，就是一個理想的早晨。
雖目前仍在試營運期間的「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」，菜單上暫時找不到「聖多諾黑」，但是「法式吐司」倒是沒缺席，除「傳統法式吐司」外，還有「鹹焦糖法式吐司」可選擇。此外，「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」亦同步供應多款精緻輕食與甜點，讓台北食客能夠感受那份與巴黎同步、慢條斯理的優雅，即便身在繁華的台北信義區，也能享受到最接近巴黎塞納河畔的浪漫瞬間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言