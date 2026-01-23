快訊

採訪完要回公司…三立車輛衝撞彰化銀行 駕駛後悔認「有點恍神」

不帶繩索怎麼爬？霍諾德明將徒手攀台北101 「關鍵裝備」揭密

北市「八德路精華軸線」一堆老透天為何不改建新大樓？ 房仲揭原因

不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
Ladurée日前以「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」正式進駐台北101購物中心4樓都會廣場。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）
Ladurée日前以「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」正式進駐台北101購物中心4樓都會廣場。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）

創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」進入試營運，引發台灣粉絲關注，社群媒體也陸續出現各式各樣的網紅開箱文。

Ladurée最受大家矚目、最具代表性的招牌商品，的確是色彩繽紛的「馬卡龍」（macaron）；但對巴黎人而言，Ladurée是當地標誌性的經典茶室（salon de thé），在優雅的空間供應法式早餐、午茶套餐與輕食，宛如貴婦社交場所。因此當真正的巴黎老饕或當地人，走進Ladurée這座優雅的薄荷綠沙龍時，點單內容經常是跳過觀光客偏好的色彩豐富的甜點，而顯得更加老道而洗鍊。

打開巴黎人的Ladurée必點清單，除了經典口味的馬卡龍以外，巴黎人更偏好「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）、「法式吐司」（Pain Perdu）等不敗經典。

「聖多諾黑」泡芙（Saint-Honoré）結合了千層酥皮（feuilletage / pâte feuilletée）、焦糖泡芙（choux caramelisés）、甜點奶餡（crème pâtissière）與香緹鮮奶油（crème Chantilly）；而Ladurée的版本，更以口感細膩著稱，尤其帶有香草氣息的變奏版「Saint-Honoré Vanilla」最是為人稱道。

Ladurée的「傳統法式吐司」，在巴黎早午餐圈非常出名。它的質地極其厚實且如雲朵般柔軟，內部濕潤如布丁，外層煎得微焦。巴黎人常在周末早上點一份「傳統法式吐司」，搭配自己喜歡的茶或咖啡，就是一個理想的早晨。

雖目前仍在試營運期間的「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」，菜單上暫時找不到「聖多諾黑」，但是「法式吐司」倒是沒缺席，除「傳統法式吐司」外，還有「鹹焦糖法式吐司」可選擇。此外，「Ladurée全台首家旗艦茶室Café」亦同步供應多款精緻輕食與甜點，讓台北食客能夠感受那份與巴黎同步、慢條斯理的優雅，即便身在繁華的台北信義區，也能享受到最接近巴黎塞納河畔的浪漫瞬間。

Ladurée的「傳統法式吐司」搭配自己喜歡的飲品，就是巴黎人的經典週末早餐。圖／摘自IG（@maisonladuree）
Ladurée的「傳統法式吐司」搭配自己喜歡的飲品，就是巴黎人的經典週末早餐。圖／摘自IG（@maisonladuree）
帶有香草氣息的Ladurée「Saint-Honoré Vanilla」。圖／摘自IG（@maisonladuree）
帶有香草氣息的Ladurée「Saint-Honoré Vanilla」。圖／摘自IG（@maisonladuree）
Ladurée創始店，位於法國巴黎皇家街16號，於2024年裝修重新開幕。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）
Ladurée創始店，位於法國巴黎皇家街16號，於2024年裝修重新開幕。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）
Ladurée創始店空間氛圍典雅優美。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）
Ladurée創始店空間氛圍典雅優美。圖／摘自IG（@laduree.taiwan）

巴黎 吐司 甜點

延伸閱讀

Ubisoft近五年股價跌95%以上...宣布重組後再雪崩39%刷單日新高

川普曝光法國總統馬克宏私訊 還批「這國」愚蠢又軟弱

聯合文學邁向40年，文學巡迴展從紐約前進巴黎左岸

還記得那年的排隊馬卡龍嗎？ Ladurée暌違10年重返台灣今起試營運

相關新聞

不只馬卡龍！巴黎人Ladurée必點清單 享用聖多諾黑、法式吐司才內行

創立於1862年的法國巴黎甜點沙龍Ladurée，在睽違台灣市場10年後，日前正式於台北101購物中心4樓都會廣場以「L...

米其林星級伴拌醬來了！WAT聯手金蓬萊打造新春禮盒 早鳥預購享優惠

台灣潮流瓶裝雞尾酒品牌 WAT 再度展現跨界創意，攜手連續8年蟬聯米其林一星的台菜名家「金蓬萊遵古台菜」，於 2026丙...

Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店　E.L.F.誇：太內行

「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23...

飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣

有旅客昨搭乘長榮航空飛往日本小松的航班，卻因機場天候不佳轉降仙台，可天氣狀況持續未好轉，結果最後航機直接從仙台返抵桃園機...

《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司全球告別巡演！臺北壓軸登場 9折優惠即將完售

陪伴無數觀眾走過青春歲月的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，迎來25週年初代卡司全球告別巡演最終站，臺北場將於1月30日至2月8日於台北流行音樂中心正式登場，為臺灣巡演畫下壓軸句點。此次演出不僅象徵作品跨越四分之一世紀的重要里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以《羅茱》身分同台演出，對劇迷而言，堪稱一生難得的歷史時刻。

蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」　助逾200戶家庭寒假不挨餓

寒暑假原本是孩子最期待的時光，但對不少弱勢家庭而言，少了學校供餐，三餐與營養反而成為沉重壓力。為補足寒假期間弱勢兒少的「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。