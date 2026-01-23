米其林星級伴拌醬來了！WAT聯手金蓬萊打造新春禮盒 早鳥預購享優惠

快訊

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「匠心醬藝」新年禮盒將金蓬萊深厚的餐桌靈魂，透過日常伴拌醬與特製調酒的組合，轉化為現代家庭信手拈來的味覺儀式。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「匠心醬藝」新年禮盒將金蓬萊深厚的餐桌靈魂,透過日常伴拌醬與特製調酒的組合,轉化為現代家庭信手拈來的味覺儀式。圖／WAT提供 提醒您:酒後找代駕!禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣潮流瓶裝雞尾酒品牌 WAT 再度展現跨界創意，攜手連續8年蟬聯米其林一星的台菜名家「金蓬萊遵古台菜」，於 2026丙午馬年之際，共同獻上「匠心醬藝」新年禮盒。這次聯名不僅是品牌間的疊加，更是將金蓬萊深厚的餐桌靈魂，透過日常伴拌醬與特製調酒的組合，轉化為現代家庭信手拈來的味覺儀式。

此次禮盒最受矚目的核心，當屬金蓬萊職人親手研製的伴拌醬。主廚巧妙選用在地鳳梨的清香果韻，與鹹香旨味交織出層次豐富的靈魂醬料，無論拌麵或入菜，皆能瞬間提升家常風味。而 WAT 則針對年節飲用情境，量身打造了3款別具風味的酒款。

其中「紅心芭樂雞尾酒」以伏特加為基底，結合玫瑰天竺葵與生薑，最後由四季春茶優雅收斂；「包種琴通寧」則在茶韻中揉合小黃瓜與金桔高粱，呈現極具辨識度的台灣風土；「洛神青梅雞尾酒」則特別換上馬年限定酒標。

在禮盒視覺設計上，WAT 沿用代表喜氣的新年紅，搭配燙金工藝呈現雲紋與駿馬奔騰意象，象徵來年馬到成功、前行不息。這份禮盒將星級餐廳的職人手藝與當代調酒美學合而為一，即日起開放早鳥預購，優惠價899元（原價988元），為 2026 年的新春餐桌，預約一份兼具文化底蘊與時髦品味的微醺賀禮。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「匠心醬藝」新年禮盒，原價988元，早鳥優惠價899元。圖／WAT提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「匠心醬藝」新年禮盒,原價988元,早鳥優惠價899元。圖／WAT提供 提醒您:酒後找代駕!禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

