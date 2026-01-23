快訊

Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店　E.L.F.誇：太內行

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106

「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23日）在高雄巨蛋一連開唱3天，成員們昨天到高雄後就在IG紛紛曬照，其中每到一個國家必定先尋咖啡店的藝聲搶先曬出「台灣感性」照，果然又是逛咖啡店！

藝聲在IG貼文寫著到高雄想要享受慢活的chill氛圍，他這次探訪的「住牙」，是隱藏在寧靜巷弄裡的人氣老宅咖啡甜點店，走清爽的日系文青風格，還有兩隻可愛的店狗，讓E.L.F.大讚「太內行」、「探店速度快到不行」，「真的很會尋寶」！

Super Junior每次來台灣就像回家一樣自在，其他成員也在限動分享抵達的好心情。東海PO出在機場E.L.F.熱情歡迎的畫面；利特除了有台灣老婆們接機的影片，還有讓人不意外的「鼎王」，店家還特別製作的「歡迎回家」卡片，相當貼心。

圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @yesung1106
圖／翻攝自IG @xxteukxx
圖／翻攝自IG @xxteukxx
圖／翻攝自IG @xxteukxx
圖／翻攝自IG @xxteukxx

