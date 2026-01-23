聽新聞
0:00 / 0:00
Super Junior藝聲曬「台灣感性」照！先衝這家咖啡店 E.L.F.誇：太內行
「造咖男團」Super Junior出道20周年的世界巡迴演唱會《SUPER SHOW 10》再次來台，今天起（1月23日）在高雄巨蛋一連開唱3天，成員們昨天到高雄後就在IG紛紛曬照，其中每到一個國家必定先尋咖啡店的藝聲搶先曬出「台灣感性」照，果然又是逛咖啡店！
藝聲在IG貼文寫著到高雄想要享受慢活的chill氛圍，他這次探訪的「住牙」，是隱藏在寧靜巷弄裡的人氣老宅咖啡甜點店，走清爽的日系文青風格，還有兩隻可愛的店狗，讓E.L.F.大讚「太內行」、「探店速度快到不行」，「真的很會尋寶」！
Super Junior每次來台灣就像回家一樣自在，其他成員也在限動分享抵達的好心情。東海PO出在機場E.L.F.熱情歡迎的畫面；利特除了有台灣老婆們接機的影片，還有讓人不意外的「鼎王」，店家還特別製作的「歡迎回家」卡片，相當貼心。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言