飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
有旅客搭長榮飛日本小松，卻因天候不佳轉降仙台，結果花12小時後又飛回台灣。長榮航空客機示意圖。本報資料照片
有旅客搭長榮飛日本小松，卻因天候不佳轉降仙台，結果花12小時後又飛回台灣。長榮航空客機示意圖。本報資料照片

有旅客昨搭乘長榮航空飛往日本小松的航班，卻因機場天候不佳轉降仙台，可天氣狀況持續未好轉，結果最後航機直接從仙台返抵桃園機場，整整花了12小時又搭機回到台灣，旅客自嘲根本快閃日本。長榮航空表示，今已再安排航班協助旅客搭乘，已抵達日本小松機場。

長榮航空表示，昨天桃園至日本小松BR158航班，因小松機場天候不良轉降至仙台機場，由於小松機場天候持續未見好轉，決定由仙台返回桃園機場，長榮航空也安排該班機旅客改搭乘今天BR1126航班，該班機已抵達日本小松。

桃園機場 日本 長榮

