飛日本小松因天候不佳轉降仙台 花12小時後又飛回台灣
有旅客昨搭乘長榮航空飛往日本小松的航班，卻因機場天候不佳轉降仙台，可天氣狀況持續未好轉，結果最後航機直接從仙台返抵桃園機場，整整花了12小時又搭機回到台灣，旅客自嘲根本快閃日本。長榮航空表示，今已再安排航班協助旅客搭乘，已抵達日本小松機場。
長榮航空表示，昨天桃園至日本小松BR158航班，因小松機場天候不良轉降至仙台機場，由於小松機場天候持續未見好轉，決定由仙台返回桃園機場，長榮航空也安排該班機旅客改搭乘今天BR1126航班，該班機已抵達日本小松。
