蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」 助逾200戶家庭寒假不挨餓
寒暑假原本是孩子最期待的時光，但對不少弱勢家庭而言，少了學校供餐，三餐與營養反而成為沉重壓力。為補足寒假期間弱勢兒少的「三餐缺口」，蝦皮公益攜手四大公益機構，捐贈一個月份「助家物資券」，協助全台超過200戶弱勢家庭，相當於代替學校負擔寒假午餐費用，讓弱勢家庭能以更彈性、即時的方式補貼生活所需。
蝦皮公益運用電商平台品項多元的特性，透過購物金形式的「助家物資券」，讓家庭可依需求選購生活必需品，從奶粉、麵食等到日用品都能補齊。蝦皮公益攜手台灣愛希望兒童關懷發展協會、台灣米樂谷公益關懷協會、向陽關懷協會、台灣彩虹雙福協會等四大公益機構，協力發放每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台超過200戶弱勢家庭。
台灣米樂谷公益關懷協會秘書長李清惠表示，協會服務的多為隔代或單親家庭，家長平時為生計奔波，採買物資的時間有限。透過蝦皮公益的「助家物資券」，家長們能隨時採購，領取也更方便。
蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰指出，蝦皮公益長期關注兒童議題，理解弱勢家庭在長假期間承受的現實壓力，因此提供可依需求彈性運用的「助家物資券」，把資源跟選擇權交給家戶，更有效地提供生活支援。
除企業捐贈外，蝦皮公益同步啟動「寒冬送暖助兒童百元捐」線上專案，攜手財團法人台灣基督教福利會、財團法人基督教芥菜種會、社團法人台灣全民食物銀行協會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會、社團法人中華民國薄荷關懷協會，邀請用戶加入物資箱及食物包募集的行列。蝦皮公益亦強調合作機構篩選與款項流向的透明可追溯，並提供免除交易手續費等支持，建立值得信賴的數位公益系統。
●蝦皮公益百元捐捐款連結：https://shopee.tw/m/charityportal
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言