蝦皮公益捐贈一個月份「助家物資券」　助逾200戶家庭寒假不挨餓

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
蝦皮公益攜手四大公益機構捐贈每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台超過200戶弱勢家庭，讓孩子寒假溫飽不中斷。圖／蝦皮購物提供
寒暑假原本是孩子最期待的時光，但對不少弱勢家庭而言，少了學校供餐，三餐與營養反而成為沉重壓力。為補足寒假期間弱勢兒少的「三餐缺口」，蝦皮公益攜手四大公益機構，捐贈一個月份「助家物資券」，協助全台超過200戶弱勢家庭，相當於代替學校負擔寒假午餐費用，讓弱勢家庭能以更彈性、即時的方式補貼生活所需。

蝦皮公益運用電商平台品項多元的特性，透過購物金形式的「助家物資券」，讓家庭可依需求選購生活必需品，從奶粉、麵食等到日用品都能補齊。蝦皮公益攜手台灣愛希望兒童關懷發展協會、台灣米樂谷公益關懷協會、向陽關懷協會、台灣彩虹雙福協會等四大公益機構，協力發放每戶總價2,400元的「助家物資券」給全台超過200戶弱勢家庭。

台灣米樂谷公益關懷協會秘書長李清惠表示，協會服務的多為隔代或單親家庭，家長平時為生計奔波，採買物資的時間有限。透過蝦皮公益的「助家物資券」，家長們能隨時採購，領取也更方便。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰指出，蝦皮公益長期關注兒童議題，理解弱勢家庭在長假期間承受的現實壓力，因此提供可依需求彈性運用的「助家物資券」，把資源跟選擇權交給家戶，更有效地提供生活支援。

除企業捐贈外，蝦皮公益同步啟動「寒冬送暖助兒童百元捐」線上專案，攜手財團法人台灣基督教福利會、財團法人基督教芥菜種會、社團法人台灣全民食物銀行協會、社團法人高雄市八方義行團關懷協會、社團法人中華民國薄荷關懷協會，邀請用戶加入物資箱及食物包募集的行列。蝦皮公益亦強調合作機構篩選與款項流向的透明可追溯，並提供免除交易手續費等支持，建立值得信賴的數位公益系統。

●蝦皮公益百元捐捐款連結：https://shopee.tw/m/charityportal

蝦皮公益透過購物金形式的「助家物資券」，讓弱勢家庭可依需求選購生活必需品。圖／蝦皮購物提供
