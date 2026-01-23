壽司郎微風南山店「首收5%清潔費」惹爭議！業者發聲澄清：有專人帶位

日系迴轉壽司連鎖品牌壽司郎日前宣布，將於1月26日在微風南山開出全新型態門市，但眼尖網友發現官方公告中出現的「內用將加收 5% 清潔服務費」，因此引發網友熱議，擔心是否未來都要被收服務費？對此，壽司郎今表示，由於南山店是首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，同時會安排專人帶位、桌面清潔，因此每桌將酌收清潔費，但業者強調，其餘門市不會收取這項費用。

壽司郎表示，即將試營運的台北微風南山店，將是台灣壽司郎首度將「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision）導入集結巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與趣味遊戲，讓用餐變得更加直覺、操作更流暢。有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。

餐點後將透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質。另外，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物。至於引發爭議的服務費問題，業者表示，為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程，每桌將另酌收 5% 清潔服務費，同時，歡慶新門市盛大開幕，壽司郎也推出多款精選商品，於1月26日起獻上「極上鮪魚大腹」與「水煮大松葉蟹」滿足饕客味蕾；2月2日至2月15日祭出「生食活鮑魚」限時特價40元。 壽司郎微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程。圖/壽司郎提供 壽司郎微風南山店於1月26日試營運，新店空間佔地約150坪、設有142個座席，打造更舒適的用餐空間與服務體驗。圖/壽司郎提供