快訊

直視戰爭的女人！被炸死的烏克蘭作家專書出版

藍白再祭人數優勢 邀賴總統國情報告案表決通過

茗香園、東引快刀博弈水房 檢警搜索拘提股東、部門主管2人到案

壽司郎微風南山店「首收5%清潔費」惹爭議！業者發聲澄清：有專人帶位

聯合報／ 記者高婉珮/台北即時報導
壽司郎台北微風南山店，將首度將「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision）導入集結巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與趣味遊戲，讓用餐變得更加直覺、操作更流暢。圖/壽司郎提供
壽司郎台北微風南山店，將首度將「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision）導入集結巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與趣味遊戲，讓用餐變得更加直覺、操作更流暢。圖/壽司郎提供

日系迴轉壽司連鎖品牌壽司郎日前宣布，將於1月26日在微風南山開出全新型態門市，但眼尖網友發現官方公告中出現的「內用將加收 5% 清潔服務費」，因此引發網友熱議，擔心是否未來都要被收服務費？對此，壽司郎今表示，由於南山店是首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，同時會安排專人帶位、桌面清潔，因此每桌將酌收清潔費，但業者強調，其餘門市不會收取這項費用。

壽司郎表示，即將試營運的台北微風南山店，將是台灣壽司郎首度將「DIGIRO壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision）導入集結巨型螢幕、數位壽司迴轉鏈與趣味遊戲，讓用餐變得更加直覺、操作更流暢。有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現。顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。

餐點後將透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質。另外，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲得小禮物。至於引發爭議的服務費問題，業者表示，為了提升整體用餐品質，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程，每桌將另酌收 5% 清潔服務費，同時，歡慶新門市盛大開幕，壽司郎也推出多款精選商品，於1月26日起獻上「極上鮪魚大腹」與「水煮大松葉蟹」滿足饕客味蕾；2月2日至2月15日祭出「生食活鮑魚」限時特價40元。

壽司郎微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程。圖/壽司郎提供
壽司郎微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的服務流程。圖/壽司郎提供
壽司郎微風南山店於1月26日試營運，新店空間佔地約150坪、設有142個座席，打造更舒適的用餐空間與服務體驗。圖/壽司郎提供
壽司郎微風南山店於1月26日試營運，新店空間佔地約150坪、設有142個座席，打造更舒適的用餐空間與服務體驗。圖/壽司郎提供

壽司郎 微風南山 服務費

延伸閱讀

你知道嗎？平價的爭鮮迴轉壽司 曾經也收服務費

壽司郎微風南山店開幕祭優惠 網眼尖揪細節「5%清潔服務費」全炸鍋

壽司郎x《魔物獵人荒野》1/16全台同步開狩！百盤緊急任務限時展開

壽司郎×魔物獵人「3款聯名餐、7款週邊」帶回家！還有6間主題店登場

相關新聞

壽司郎微風南山店「首收5%清潔費」惹爭議！業者發聲澄清：有專人帶位

日系迴轉壽司連鎖品牌壽司郎日前宣布，將於1月26日在微風南山開出全新型態門市，但眼尖網友發現官方公告中出現的「內用將加收...

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、星禮程會員獨享

星巴克宣布於1月26日（一）～28日（三）連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，「...

金世正要來台了！穿上Longchamp春季穿搭 超敬業露肚現身機場

南韓女星金世正暌違兩年再度訪台，為紀念出道十周年，她將於1月23日在台北舉辦粉絲見面會《2026 KIM SEJEONG...

家樂福春節檔期衝！端出超過2.5億元回饋金、四波滿額享9折現金券

家樂福「horse 好事發生」迎接農曆新年，即日起至 2 月 24 日推出為期超過一個月的新春檔期優惠活動，集結量販、超...

梁朝偉、吉澤亮都現身！DIOR 2026秋冬男裝 貴族與盛裝的再定義

DIOR日前在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬男裝系列。大秀上星光熠熠，包含港星劉嘉玲與梁朝偉夫妻、日星吉澤亮、羅伯派丁...

中山區美食震撼彈！麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈 另覓新址

由名廚林明健（Chef Kin）與拾楀餐飲創辦人曾柏憲攜手打造的輕奢餐飲空間「Golden」與餐酒館「Afterglo」...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。