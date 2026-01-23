《羅密歐與茱麗葉》25週年初代卡司全球告別巡演！臺北壓軸登場 9折優惠即將完售

快訊

臺北場作為全球告別巡演的最終章，將以完整的舞台編制呈現多個貫穿全劇的關鍵段落。圖／聯合數位文創提供
陪伴無數觀眾走過青春歲月的經典法文音樂劇《羅密歐與茱麗葉》，迎來25週年初代卡司全球告別巡演最終站，臺北場將於1月30日至2月8日於台北流行音樂中心正式登場，為臺灣巡演畫下壓軸句點。此次演出不僅象徵作品跨越四分之一世紀的重要里程碑，更是初代羅密歐達米安與原版茱麗葉希西莉亞最後以《羅茱》身分同台演出，對劇迷而言，堪稱一生難得的歷史時刻。

25週年的巡演旅程，承載的不只是演出場次的累積，更是一段與觀眾共同成長的情感軌跡。當初代卡司再次站上舞台，舞台上的每一次對視、每一段歌聲，都是對過去25年創作歷程的回望，也讓觀眾在劇場中重新與當年第一次走進《羅茱》的自己相遇。這不僅是一場音樂劇演出，更是一次關於青春、選擇與情感記憶的集體回顧。

臺北場作為全球告別巡演的最終章，將以完整的舞台編制呈現多個貫穿全劇的關鍵段落。從揭示城市衝突與秩序張力的開場場面，到青年群像奔放登場的熱烈橋段，再到情感層層推進、引領故事走向命運轉折的核心時刻，舞台透過燈光、群舞與音樂的緊密交織，勾勒出愛與衝突彼此拉鋸的戲劇張力，讓觀眾在現場感受經典如何走向最終篇章。

隨著臺北場本週正式開演，能夠親眼見證初代《羅茱》合體的機會已進入最後倒數。雙人套票9折優惠亦即將完售，錯過恐難再現。購票請洽udn售票網，誠摯邀請觀眾把握這段只屬於2026年的劇場時刻，為青春與經典留下最終註記。

