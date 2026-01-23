快訊

星巴克「買一送一」又來了！連續3天、星禮程會員獨享

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布於1月26日至28日連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於1月26日至28日連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布於1月26日（一）～28日（三）連續3天，推出「星享成雙．好友分享」優惠活動。活動期間上午11點至晚上8點，「星禮程會員」至門市購買兩杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動需全額以星禮程帳號中任一隨行卡或APP行動支付，方可享有此回饋。

此活動優惠品項依各門市現貨為準，不包含太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、冰淇淋飲品、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

要注意的是，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。不適用門市包括各機場航站、高鐵站、國道休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市等；詳細活動辦法，依星巴克官網公告為準。

