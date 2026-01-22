聽新聞
金世正要來台了！穿上Longchamp春季穿搭 超敬業露肚現身機場
南韓女星金世正暌違兩年再度訪台，為紀念出道十周年，她將於1月23日在台北舉辦粉絲見面會《2026 KIM SEJEONG FAN CONCERT〈Tenth Letter〉》，今日她出現在仁川機場，為首站海外粉絲巡演來台。
身為Longchamp品牌大使金世正現身仁川機場，特別以Longchamp春季系列造型亮相，她身穿柔軟的人造皮草連帽大衣，輕盈而溫潤的材質帶來溫暖包覆感，內搭黑色短版圓領雪紡上衣，露出小蠻腰，相當敬業的在寒冷冬天也展現春季穿搭的層次特色。
下身搭配微寬長褲與黑色麂皮短靴，肩背最新Le Smart摩卡色水桶包，散發時髦慵懶的都會氣息。實用主義當道下，水桶包是近年深受歡迎的包款，寬敞包身兼具實用收納功能與簡約線條，是實用又好看的亮點配件。
