家樂福春節檔期衝！端出超過2.5億元回饋金、四波滿額享9折現金券

家樂福「horse 好事發生」迎接農曆新年，即日起至2月24日推出為期超過一個月的新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，全通路動員，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需，更豪撒超過2.5億元回饋金，衝春節買氣。

今年春節落在2月中旬之後，較往年更晚到來，民眾準備年菜與年貨的時間更加充裕，同時也迎來近五年來最長的連續假期，全家團聚時間拉長，帶動年節採買需求明顯升溫。

家樂福活動期間規劃四波指定週末假日與除夕前黃金周，單筆消費達指定門檻，即可享有9折現金券或線上現折回饋；今年更結合OPENPOINT點數回饋，指定商品最高超過10倍點數回饋，並推出六大分類年貨商品送現金折價券，養身補品獨家加碼抽iPhone 17、Switch 2等大獎，還有會員專屬不限金額加價購優惠，讓採買更超值。

線上通路同樣火力全開，家樂福APP會員可參加獎勵任務，抽家樂福錢包1萬元儲值金；線上購物最高回饋達52%、家速配快送限時免運，線上商城更祭出多項商品買1送1。

迎接農曆六十年一遇的火馬丙午年，家樂福上架2026限量馬年福袋，將於大年初一上午10點全台家樂福量販/超市開賣，福袋每袋售價198元（全台限量15,000個）內容物價值近500元熱銷食品，每袋內附一張刮刮卡。

家樂福表示，為了提供顧客新年馬上有獎好兆頭，今年刮刮卡不會刮到銘謝惠顧，張張都能刮中獎項，其中顧客最關注的今年大獎內容，家樂福端出總價值超過230萬7項大獎，今年最大獎別於以往，將送出可保值還能增值的價值「88萬馬年金條」，將有1位顧客可幸運獲得。

Mia C'bon掌握高端客群市場，近年來成為炙手可熱的新年採買禮盒、禮品、上等年貨的必逛通路，回顧顧客對禮盒喜愛的熱購排行，Mia C'bon指出，第一是進口水果禮盒、第二名是日本進口零食/伴手禮、第三名是國內知名品牌零食/餅乾、第四名為進口烈酒/葡萄酒禮盒組。