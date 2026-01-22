梁朝偉、吉澤亮都現身！DIOR 2026秋冬男裝 貴族與盛裝的再定義

DIOR日前在巴黎時裝周期間發表了2026秋冬男裝系列。大秀上星光熠熠，包含港星劉嘉玲與梁朝偉夫妻、日星吉澤亮、羅伯派丁森、F1現役賽車明星Lewis Hamilton等人皆出席看秀，創意總監Jonathan Anderson合計發表了全數63造男裝造型，結合經典男裝剪裁、刺繡與肩章、錦緞斗篷，致敬一代法國服裝設計師Paul Poiret。

有「高訂之王」之稱的Paul Poiret，被譽為現代高級訂製服的始祖，更在1920年代顛覆了當時的服裝美學。本季DIOR創意總監Jonathan Anderson的多套造型都參考了Paul Poiret的經典設計，同時疊加上龐克音樂的姿態，創造出兼容於華美、閃耀、叛逆的DIOR男裝姿態，像是第一造登場的紫色亮片刺繡蕾絲背心，便出自Paul Poiret 1920年代的一套紫色洋裝，差別在於今日的DIOR男子搭配以窄版刷色仿舊牛仔褲，加上金色的DIOR腰帶、蟒蛇紋理短靴，行走間宛如一道紫色的閃焰。

短版、合身的雙排扣千鳥格外套搭配了刻意仿舊的工作褲，以及閃亮的漆皮鞋，呈現光鮮亮麗與站在街頭第一線藍領的矛盾相容；針織毛衣被拉長輪廓變成了連身長裙（或褲），並從領口翻出了立領緞面的百摺領口與超長繩結，散發陰柔氣息，而原本陽剛味十足的軍事肩章與流蘇則搖身一變成為Polo衫的裝飾，並以華麗的水晶串珠帶來風格變奏。

過度寬鬆的冬季長大衣時而被人笑稱像是穿了一件棉被上街，但Look 10則以內襯柔軟毛料的寬版綠色尼龍連身外套改造了這種刻板印象，進而延伸出雙層結構的尼龍連帽外套、錦緞斗篷等華美也陽剛的單品、令人眼睛一亮。

除了顛覆傳統對服裝的樣式，本季DIOR男裝更大膽將古典、宮廷式的裝飾元素技藝「上身」，從多尼戈爾Donegal粗花呢、天鵝絨、光澤感的緹花、閃耀的刺繡不厭其煩地出現在披風、外套、長褲、不規則剪裁的褲裙等單品上；其中第29套造型更以捨棄了領結、白色Milton襯衫領口外疊加了黑色背心、西裝外套、黑色尼龍長大衣，以及綠色尼龍的拼接第二層外披風，呈現強烈的裝飾性並試圖擦去結構的邊界。

透過本季的60多套造型，DIOR男裝或無聲地傳遞著以下宣言：所謂的盛裝無需是制式的Black Tie、腰封、蝶型領結；當牛仔褲、軍事風格被和宮廷式華美與繁複技法嫁接，一種屬於DIOR的街頭紈絝貴族，將自世界不同角落上街、風格起義。 壓軸最後一套結合了格紋襯衫、運動外套，並以緞面質感的工作褲營造風格變奏。圖／DIOR提供 日星吉澤亮。圖／DIOR提供 粗花呢、天鵝絨、光澤感的緹花與閃耀刺繡，是DIOR本季嘗試在成衣中展現類高訂的貴族華麗。圖／翻攝自IG@dior 劉嘉玲（左）與梁朝偉。圖／DIOR提供 天鵝絨布長褲與水晶流蘇的軍事肩章，讓日常衣著添增了無限想像。圖／DIOR提供 F1現役職業車手Lewis Hamilton。圖／DIOR提供 DIOR本季共發表全數60套服裝，呈現華美、街頭與貴族的全新奇異交集。圖／DIOR提供 短版合身雙排扣外套和寬鬆工作褲的結合，遊走於傳統的階級想像中。圖／DIOR提供 羅伯派丁頓。圖／DIOR提供 大秀第一套造型的紫色亮片背心，原始出自設計師Paul Poiret的一套紫色洋裝。圖／DIOR提供