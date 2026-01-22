中山區美食震撼彈！麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈 另覓新址

由名廚林明健（Chef Kin）與拾楀餐飲創辦人曾柏憲攜手打造的輕奢餐飲空間「Golden」與餐酒館「Afterglo」，將於1月31日結束在麗晶精品B2現址的營運。自2024年10月進入試營運以來，這兩間共享入口、定位各異的品牌，曾為台北中山區帶來獨特的食尚風貌，未來團隊將另覓新址，期盼以全新風貌，再度回歸餐飲市場。

「Afterglo」餐酒館專注於晚餐及宵夜場，將林明健主廚的香港DNA與法式料理基礎結合，發展出別具風格的獨門餐飲；而「Golden」輕奢餐廳開幕時供應午餐與晚餐，但在2025年7月經歷過轉型，將菜色簡化、輕量化，在份量上向西班牙Tapas與日式小缽料理看齊，轉向更親民的輕奢定位，改為僅供應晚餐，並推出週末早午餐吸引多元客群。

這次撤出麗晶精品B2，標誌著品牌的又一次重大調整。對於喜愛Chef Kin料理風格的粉絲而言，「Golden & Afterglo」在1月31日前的最後巡禮，將是暫別前再度回味的最後機會，請務必把握。 「Golden & Afterglo」位於位於麗晶精品B2。圖／Golden、Afterglo提供