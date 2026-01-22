快訊

豐原五口遭詐走上絕路…王家女兒夫不和解 要求重判「李團長」坐牢贖罪

豐原五口遭詐整家走絕路 李團長改口「全部認罪」 當庭喊：我做錯了

封面用「川普裸上身騎北極熊」開酸 經濟學人揭美國對歐洲真正威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

16歲怪物級演技新星黑川想矢 出任「RIM BY JINS」形象大使

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，擔任日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」的視覺形象大使。圖／JINS提供
年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，擔任日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」的視覺形象大使。圖／JINS提供

年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，首部電影作品主演是枝裕和執導的《怪物》獲得國際關注，並憑藉此片贏得日本電影學院獎新人演員獎，並在締造驚人票房的日本電影《國寶》中，憑藉著超齡演技震撼觀眾。

黑川想矢的潛力與魅力，被日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」相中，特別邀請黑川想矢擔任視覺形象大使，公開以「穿搭、配戴、玩轉」為主題的全新視覺。

RIM在這次企劃連續推出兩大系列：主打桶型框設計的「RIM 工作時尚系列」，以及設計感十足、極具個性的「RIM經典復古系列第2彈」。

「RIM工作時尚系列」，除了時下流行的長型窄版方框、橢圓框、波士頓經典框外，更全新加入「桶型框」設計。 桶型框在方框的上下緣融入了圓潤弧線，是一款同時擁有方框的俐落感與橢圓框的柔和氣質的框形，為休閒穿搭增添知性洗鍊的隨性美。

「RIM經典復古系列第2彈」，凝聚了近期各大時裝周與精品系列焦點趨勢，推出了揉合復古與現代風格的4型設計。包含細緻的眉型橢圓框、復古感十足的大方框以及飛行員鏡框設計，全系列共4型3色共12款，為日常穿搭注入玩心。

OWNDAYS新春優惠 滿額現折還有人人有獎刮刮卡

另外，眼鏡品牌OWNDAYS即日至2月25日推出新春特別企劃，於門市消費滿6,000元現折688元，滿10,000元現折1,088元。除了滿額現折，還可抽獎，折扣後消費滿4,800元，即可獲得「好運刮刮卡」一張，主打「人人有獎」，獎項總價值突破千萬，頭獎為現金紅包66,666元，其他獎還有SONY WH-1000XM6耳罩式耳機、Apple Watch Series 11、免費光學眼鏡，以及最高1,688元的配鏡折扣金。

年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，擔任日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」的視覺形象大使。圖／JINS提供
年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，擔任日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」的視覺形象大使。圖／JINS提供
OWNDAYS即日至2月25日推出新春優惠， 滿額現折還有人人有獎刮刮卡。圖／OWNDAYS提供
OWNDAYS即日至2月25日推出新春優惠， 滿額現折還有人人有獎刮刮卡。圖／OWNDAYS提供

日本 眼鏡

延伸閱讀

台灣虎航攜手日本岡山縣、高雄捷運 打造台日三方吉祥物彩繪輕軌

台灣虎航攜手高捷、日本岡山推彩繪輕軌 今首航亮相

日本銀行調查20多歲消費習慣 10%曾因「課金過度」陷經濟困難

Netflix與MAPPA建立戰略合作 海外粉絲憂「全球化」恐影響作品

相關新聞

中山區美食震撼彈！麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈 將另覓新址

由名廚林明健（Chef Kin）與拾楀餐飲創辦人曾柏憲攜手打造的輕奢餐飲空間「Golden」與餐酒館「Afterglo」...

16歲怪物級演技新星黑川想矢 出任「RIM BY JINS」形象大使

年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，首部電影作品主演是枝裕和執導的《怪物》獲得國際關注，並憑藉此片...

全聯馬年福袋初一開賣！中獎率飆升1.6倍 拚手氣帶回367萬保時捷

農曆新年最受矚目的全聯福袋正式亮相，全聯將於全聯春節期間推出馬年限定福袋，主打「通路最高中獎率」，於2月17日大年初一上午9...

世貿年貨大展明日登場 預約參觀送福袋、抽佛跳牆

農曆春節倒數計時，雙北最早開跑的室內年貨盛會「2026世貿年貨大展暨禮品贈品展」明日登場，一連4天在世貿1館展出。貿協表...

挺過店王重傷！新光三越吳昕陽：今年要走的更穩更遠、重返千億目標

2025年走過台中店氣爆意外，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽表示，「去年對新光三越不是好過的一年，『回歸日常』這四個字並...

蕭邦琴聲再臨臺灣 劉珒Kate Liu 4月登上國家音樂廳 早鳥85折限時倒數！

備受國際樂壇矚目的鋼琴家劉珒（Kate Liu），將於2026年4月28日在國家音樂廳帶來《劉珒Kate Liu鋼琴獨奏會》，以更成熟而深刻的音樂視野，詮釋浪漫樂派的經典鉅作。本場演出早鳥優惠已正式開跑，購票最低可享85折，限時優惠將於2月3日截止，邀請樂迷把握倒數時刻，提前入席這場備受期待的鋼琴之夜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。