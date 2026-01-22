16歲怪物級演技新星黑川想矢 出任「RIM BY JINS」形象大使

年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，首部電影作品主演是枝裕和執導的《怪物》獲得國際關注，並憑藉此片贏得日本電影學院獎新人演員獎，並在締造驚人票房的日本電影《國寶》中，憑藉著超齡演技震撼觀眾。

黑川想矢的潛力與魅力，被日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」相中，特別邀請黑川想矢擔任視覺形象大使，公開以「穿搭、配戴、玩轉」為主題的全新視覺。

RIM在這次企劃連續推出兩大系列：主打桶型框設計的「RIM 工作時尚系列」，以及設計感十足、極具個性的「RIM經典復古系列第2彈」。

「RIM工作時尚系列」，除了時下流行的長型窄版方框、橢圓框、波士頓經典框外，更全新加入「桶型框」設計。 桶型框在方框的上下緣融入了圓潤弧線，是一款同時擁有方框的俐落感與橢圓框的柔和氣質的框形，為休閒穿搭增添知性洗鍊的隨性美。

「RIM經典復古系列第2彈」，凝聚了近期各大時裝周與精品系列焦點趨勢，推出了揉合復古與現代風格的4型設計。包含細緻的眉型橢圓框、復古感十足的大方框以及飛行員鏡框設計，全系列共4型3色共12款，為日常穿搭注入玩心。

OWNDAYS新春優惠 滿額現折還有人人有獎刮刮卡

另外，眼鏡品牌OWNDAYS即日至2月25日推出新春特別企劃，於門市消費滿6,000元現折688元，滿10,000元現折1,088元。除了滿額現折，還可抽獎，折扣後消費滿4,800元，即可獲得「好運刮刮卡」一張，主打「人人有獎」，獎項總價值突破千萬，頭獎為現金紅包66,666元，其他獎還有SONY WH-1000XM6耳罩式耳機、Apple Watch Series 11、免費光學眼鏡，以及最高1,688元的配鏡折扣金。 年僅16歲、被封為擁有怪物級演技的日本新生代演員黑川想矢，擔任日本眼鏡品牌JINS旗下姊妹品牌「RIM」的視覺形象大使。圖／JINS提供 OWNDAYS即日至2月25日推出新春優惠， 滿額現折還有人人有獎刮刮卡。圖／OWNDAYS提供